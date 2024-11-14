Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, thuế trong đơn vị;
• Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ số liệu kế toán của Công ty;
• Tổ chức phân công, điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.
• Hỗ trợ công tác bán hàng, hỗ trợ kế toán viên trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
• Thực hiện công tác báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị cho ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu và theo định kỳ;
• Kê khai, quyết toán các sắc thuế theo định kỳ đúng với quy định của pháp luật;
• Tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực kế toán tài chính, thuế trong đơn vị.
• Thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan do lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm Toán, Ngân Hàng.
• Có kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng trên 4 năm.
• Có chứng chỉ kế toán trưởng.
• Hiểu biết sâu về các quy định kế toán và thuế hiện hành.
• Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai công việc; tổ chức, hướng dẫn, đào tạo nhân sự.
• Có sức khoẻ tốt, tư cách, trung thực, làm việc có tính nguyên tắc, nghiêm túc và hợp tác tốt.
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, excel và các phần mềm kế toán tài chính.
• Có khả năng xây dựng và thực hiện lương 3P, đánh giá KPI.
• Cam kết làm việc lâu dài.
• Không có công việc kinh doanh riêng, không vướng bận con nhỏ, gia đình.
• Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
• Các chế độ của Công ty: Lương tháng 13; Nghỉ 12 ngày phép/năm; BHXH; Xét tăng lương định kỳ...
• Các phúc lợi khác của Công ty: Thưởng Lễ Tết; Du lịch; Chăm sóc sức khỏe.
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Pisico, 99 Tây Sơn, P.Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

