Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Bình Định thu nhập 17 - 20 Triệu

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô B23 đường Trung Tâm, KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu,, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1. Quản lý hệ thống kế toán: Chịu trách nhiệm tất cả các giao dịch tài chính, thu chi đúng quy định và chính xác. Lập và quản lý các sổ sách kế toán, bao gồm sổ cái, sổ quỹ, sổ chi tiết, sổ nhật ký. Làm hồ sơ vay ngân hàng.
2. Lập báo cáo tài chính: Lập các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của công ty và cơ quan thuế. Quyết toán thuế, hoàn thuế. Tổng hợp và phân tích các số liệu tài chính để đưa ra báo cáo tài chính chi tiết (bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ).
3. Kiểm soát và phân tích tài chính: Thực hiện, theo dõi, phân tích các khoản thu, chi, khoản nợ phải thu, phải trả để đảm bảo dòng tiền ổn định, lợi nhuận.
4. Tuân thủ pháp luật và thuế: Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, bảo hiểm xã hội. Lập và nộp các tờ khai thuế đúng hạn cho cơ quan thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...). Cập nhật các chính sách thuế mới và thay đổi luật pháp có liên quan.
5. Quản lý tài sản, công nợ: Quản lý và theo dõi tình hình tài sản cố định, tài sản lưu động của công ty. Giám sát việc thu hồi nợ và thanh toán các khoản công nợ.
6. Lập và giám sát ngân sách: Tham gia vào quá trình lập ngân sách tài chính hàng năm. Giám sát việc thực hiện ngân sách, đảm bảo công ty hoạt động trong phạm vi ngân sách đã đề ra.
7. Quản lý đội ngũ kế toán: Quản lý, giao việc và hướng dẫn công việc cho các nhân viên kế toán trong bộ phận. Đào tạo, phát triển và kiểm tra công việc của nhân viên kế toán làm việc hiệu quả.
8. Đối ngoại và báo cáo với các cơ quan chức năng: Làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng .
9. Báo cáo công việc lên Giám đốc tài chính, Giám đốc công ty/ Chủ tịch công ty.
Note: Làm việc tại CÔNG TY TNHH TÂM MINH PHÁT (Cùng hệ thống Group công ty), địa điểm làm việc tại Lô B23 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Note

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán
- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí Kế toán trưởng
- Hiểu biết vững quy định pháp luật về thuế, bảo hiểm và các yêu cầu tài chính liên quan.
- Kiến thức sâu rộng về hệ thống phần mềm kế toán: Các phần mềm phổ biến như Misa, Fast, ...
- Kiến thức về quản lý tài chính, phân tích báo cáo tài chính, quản lý công nợ, tài sản và lập ngân sách, làm hồ sơ vay ngân hàng.
- Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề, làm việc dưới áp lực cao.
- Kỹ năng phân tích tài chính để đưa ra các nhận định và phương án cải thiện
- Tư duy logic và chi tiết, có khả năng làm việc với số liệu, phát hiện và xử lý sai sót nhanh chóng.
- Khả năng học hỏi cập nhật kiến thức về Thuế,...

Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực lên đến 20tr/tháng + công tác phí (nếu có) + phụ cấp ...
- Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, thưởng các ngày Lễ trong năm, Lễ 08/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi và tết trung thu cho con,....
- Được hưởng lương tháng 13, 14, 15, 16
- Chế độ nghỉ 14 ngày phép/ năm, nghỉ lễ, tham gia BHXH theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phân KCN Sài Gòn Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

