Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI TÂN PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Định: 276/63 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, điều hành phòng Kế toán, hướng dẫn đào tạo nhân viên theo từng phân hành, chịu trách nhiệm trước BGĐ về hoạt động của phòng tài chính kế toán.

- Lập kế hoạch ngân sách và phương án quản lý nguồn vốn, kiểm soát ngân sách từng bộ phận với kế hoạch cả công ty.

- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.

- Kiểm tra soát xét báo cáo thuế, hồ sơ kế khai thuế định kì, hồ sơ quyết toán thuế, Báo cáo tài chính năm

- Báo cáo quản trị định kì hàng tháng, phân tích sự biến động doanh thu – chi phí kịp thời

- Quản lý kế toán về tài sản, CCDC, công nợ phải thu, phải trả.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm làm trong môi trường xây dựng

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế tài chính

- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt. Khả năng tổ chức công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.

- Kỹ năng trình bày, giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực cao

Quyền Lợi

- Thu nhập: Lương cứng 12 -15 triệu + Thưởng

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Tham gia BHXH, các chế độ chính sách theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Hàng năm đi du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

