Tuyển Kế Toán Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Định

Công ty TNHH Takumino
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Takumino

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Takumino

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, An Nhơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý ngân sách và lập ngân sách (Kế hoạch tài chính)
Quản lý nghiệp vụ kế toán
Quản lý chứng từ
Thiết lập quy định, quy trình, biểu mẫu kế toán
Quản lý tài chính, Quản lý dòng tiền
Quản lý thuế
Lập báo cáo tài chính hàng tháng,quý,năm
Làm việc với công ty kiểm toán, cơ quan thuế
Ứng phó với những thay đổi trong luật kế toán tài chính
Tư vấn, báo cáo cho lãnh đạo về tình hình tài chính của Doanh nghiệp
Có kỹ năng quản lý nhân viên
Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 30 đến 40 tuổi
- Làm việc lâu dài tại Bình Định.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính
- Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán xuất nhập khẩu, sản xuất, tính giá thành.
- Am hiểu về lĩnh vực hoàn thuế xuất khẩu của doanh nghiệp
- Nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực thuế
- Làm việc theo quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật
- Nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Takumino Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (Theo năng lực)
- Bảo hiểm: Theo chế độ như luật định (BHXH, BHYT, BHTN): Công ty đóng đủ 32% không trừ lương người lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Phúc lợi: Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, team builiding, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỷ, ốm đau, Thưởng ngày lễ, thưởng hiệu suất, Tết theo hiệu quả kinh doanh;
- Định kỳ xem xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp và được cơ hội thử sức mình ở nhiều mảng;
- Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc;
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được quyền lập kế hoạch và tham mưu cùng Ban Lãnh đạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Takumino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Takumino

Công ty TNHH Takumino

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

