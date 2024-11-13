Tuyển Kế Toán Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Định

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, An Nhơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý ngân sách và lập ngân sách (Kế hoạch tài chính)

Quản lý nghiệp vụ kế toán

Quản lý chứng từ

Thiết lập quy định, quy trình, biểu mẫu kế toán

Quản lý tài chính, Quản lý dòng tiền

Quản lý thuế

Lập báo cáo tài chính hàng tháng,quý,năm

Làm việc với công ty kiểm toán, cơ quan thuế

Ứng phó với những thay đổi trong luật kế toán tài chính

Tư vấn, báo cáo cho lãnh đạo về tình hình tài chính của Doanh nghiệp

Có kỹ năng quản lý nhân viên

Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 30 đến 40 tuổi

- Làm việc lâu dài tại Bình Định.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính

- Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán xuất nhập khẩu, sản xuất, tính giá thành.

- Am hiểu về lĩnh vực hoàn thuế xuất khẩu của doanh nghiệp

- Nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực thuế

- Làm việc theo quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật

- Nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Takumino Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (Theo năng lực)

- Bảo hiểm: Theo chế độ như luật định (BHXH, BHYT, BHTN): Công ty đóng đủ 32% không trừ lương người lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Phúc lợi: Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, team builiding, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỷ, ốm đau, Thưởng ngày lễ, thưởng hiệu suất, Tết theo hiệu quả kinh doanh;

- Định kỳ xem xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp và được cơ hội thử sức mình ở nhiều mảng;

- Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc;

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được quyền lập kế hoạch và tham mưu cùng Ban Lãnh đạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Takumino

