Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán kịp thời và chính xác;
Kiểm tra và theo dõi tình hình công nợ của khách hàng, phối hợp với bộ phận bán hàng và chứng từ thu hồi công nợ.
Thực hiện đối chiếu công nợ với nhà cung cấp/khách hàng hàng tháng/ hàng quý hoặc theo yêu cầu;
Theo dõi, quản lý hàng tồn kho, kiểm tra đối chiếu với bộ phận kho và chứng từ hàng tuần;
Theo dõi và quản lý công cụ dụng cụ, tài sản của công ty;
Giao dịch ngân hàng;
Hỗ trợ kiểm tra hóa đơn mua vào, bán ra, kê khai thuế GTGT định kỳ;
Báo cáo công nợ, hàng tồn kho hàng tuần, tháng;
Báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của cấp trên;
Một số các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán – kiểm toán;
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương;
Biết sử dụng phần mềm MISA, thành thạo tin học văn phòng;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi;

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
Mức lương: từ 8-15 triệu đồng tùy theo đánh giá năng lực;
Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc;
Thưởng lễ/ tết và lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc;
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Trợ cấp tiền điện thoại, gửi xe hàng tháng;
Được xét đi công tác/du lịch hàng năm;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 20, Block C Richmond City, số 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

