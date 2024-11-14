Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH
- Hưng Yên: Cụm công nghiệp Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày như ghi chép, cập nhật và kiểm tra các giao dịch tài chính
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm)
Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định
Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin tài chính cần thiết
Tham gia vào quá trình lập ngân sách và dự báo tài chính
Hỗ trợ trong các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài
Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững về các nguyên tắc kế toán và quy định thuế hiện hành
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán MISA
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty
Được trang bị đầy đủ các công cụ, thiết bị cần thiết để làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH
