Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Cụm công nghiệp Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày như ghi chép, cập nhật và kiểm tra các giao dịch tài chính

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm)

Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định

Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin tài chính cần thiết

Tham gia vào quá trình lập ngân sách và dự báo tài chính

Hỗ trợ trong các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức vững về các nguyên tắc kế toán và quy định thuế hiện hành

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán MISA

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty

Được trang bị đầy đủ các công cụ, thiết bị cần thiết để làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÂN ANH

