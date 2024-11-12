Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Account Manager (Quản lý khách hàng)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Account Manager (Quản lý khách hàng) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hoạch định chiến lược/kế hoạch phát triển khách hàng lớn toàn Công ty (KA)
- Phân tích SWOT và tham mưu cho TGĐ về định hướng phát triển Key Account trên toàn hệ thống
- Lập kế hoạch phát triển Key Account trên toàn hệ thống theo định hướng của Công ty:
• Lên kế hoạch phát triển Joint sales với các đại lý và kế hoạch đánh vào các vendors trong và ngoài nước để phát triển các key accounts thông qua 2 đầu
• Xây dựng/cập nhật chính sách củng cố và phát triển quan hệ với những Key Account hiện tại
2. Vận hành hoạt động phòng phát triển khách hàng lớn toàn công ty
a. Thiết lập cơ cấu tổ chức phòng
- Thiết lập cơ cấu tổ chức phòng KA trên toàn công ty bao gồm: KA trên Corp, KA dưới các Chi nhánh, văn phòng, trong và ngoài nước đảm bảo hoạt động thông suốt và tối ưu
- Đánh giá, sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự đảm bảo yêu cầu vận hành
b. Vận hành hoạt động phòng
- Phân công công việc cho nhân sự trực tiếp tại Corp/chi nhánh trong và ngoài nước thực hiện kế hoạch được phê duyệt đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, bao gồm nhưng không giới hạn phát triển khách hàng mới và vận hành duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng hiện có
- Giám sát việc thực hiện các chính sách quan hệ với Key Account trên toàn hệ thống, đề xuất phương án tối ưu nâng cao hiệu quả vận hành
- Tham gia đánh giá thực trạng quy trình, quy định, tiêu chuẩn dịch vụ để đưa ra phương án cải tiến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng KA
3. Các công việc khác
- Báo cáo công việc với Tổng giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất
- Quản lý và đào tạo nhân viên của Phòng KA, xây dựng đội ngũ kế thừa; công tác vận hành khác liên quan
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công từ Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kinh doanh KA hoặc tương đương ở các Tập đoàn. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành logistic.
- Tiếng anh giao tiếp
- Có tầm nhìn chiến lược, quyết đoán; Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhân viên.
- Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch; Kỹ năng tư duy tổng hợp và phân tích; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng văn phòng: Excel, Power Point, Word (Mức độ: Thành thạo);
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn biết lắng nghe, kỉ luật, công bằng và chịu được áp lực công việc....
- Làm việc tận tâm, chủ động, vì sự phát triển của công ty. Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc ở mức cao nhất;
- Luôn luôn sáng tạo trong công việc, luôn tư duy theo hướng mới để phát triển công việc hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập
- Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực, thưởng hiệu quả công việc, cuối năm theo kết quả kinh doanh.
- Định kỳ xem xét điều chỉnh lương hàng năm
2. Phúc lợi
- Quà các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương), nghỉ mát, business tour, ...
- Phụ cấp ăn trưa, kiêm nhiệm, trách nhiệm,...
- BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiệm tai nạn 24/24.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

