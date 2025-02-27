Tuyển Key Account Công Ty TNHH Ito En Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Công Ty TNHH Ito En Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty TNHH Ito En Việt Nam

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công Ty TNHH Ito En Việt Nam

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: ZEN PLAZA, Đường Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 400 - 600 USD

**Quản lý khách hàng chính (Key Account Management)**
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với các khách hàng quan trọng như chuỗi siêu thị, minimart, cửa hàng tiện lợi.
- Đàm phán về sơ đồ trưng bày sản phẩm (planogram) và không gian trưng bày để tối ưu nhận diện thương hiệu.
- Đảm bảo sản phẩm luôn có mặt trên kệ, tránh tình trạng hết hàng tại các điểm bán.
- Thu thập phản hồi từ khách hàng để đề xuất các giải pháp cải thiện sản phẩm/dịch vụ.
**Phát triển thị trường & mở rộng khách hàng (Market Development & Customer Acquisition)**
- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong các kênh HORECA (Khách sạn, Nhà hàng, Quán cà phê), Minimart, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán lẻ khác.
- Xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng tiềm năng nhằm mở rộng thị phần.
- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chương trình bán hàng.
**Quản lý hoạt động tiếp thị trực tiếp (Field Marketing Management)**
- Triển khai và giám sát các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.
- Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình dùng thử sản phẩm (sampling), trưng bày sản phẩm để tăng nhận diện thương hiệu.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tiếp thị ngoại tuyến nhằm tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ito En Việt Nam

Công Ty TNHH Ito En Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

