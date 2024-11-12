Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SGS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH SGS Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gear Inc. is looking for Moderation Team Leaders to join our Moderation team. Ideal candidates will join our team to assist in supervising a team, reasonably assuring team's performance to meet clients' requirement and escalating abnormal issues when required. Leaders should be capable of providing answers to both simple and complicated questions (from the team or clients) in a timely manner.
Your main responsibilities are:
Supervise team members and be able to arrange or cover members working shifts if necessary;
Provide accurate, valid, and complete information by using the right methods/tools;
Handle clients' complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time limits, and follow up to ensure resolution;
Meet personal/team targets;
Keep records of issues/problems for further investigation;
Follow communication procedures, guidelines, and policies;
Work with managers about clients' feedback;
Personal traits and self-management skills are required to manage unique risks and a fast-paced work environment within the Content Moderation industry. Candidates may potentially be exposed to harmful content.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Good command in English;
At least 6 months of experience in leading, managing and coaching a team of at least 15 members. Welcome candidates with leadership experience in school, college, university.
Good at Business Communication;
Familiar with data analysis;
Able to join immediately;
Self-learning ability and can-do attitude;
Good interpersonal skills
Proficient skills with office applications
Willing to work on roasting shifts, weekends and public holidays.

Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và phúc lợi
Mức lương và thưởng hấp dẫn;
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe tâm thần cao cấp dành cho bạn, được công ty chi trả 100%;
Phần thưởng thêm cho mỗi sự kiện cá nhân (Đám cưới, Đám tang, Nhập viện, Trẻ sơ sinh) và một hộp quà tặng em bé rất dễ thương cho nhân viên sắp chào đón một thiên thần nhỏ đến với thế giới;
Kiểm tra sức khỏe hàng năm, tiêm phòng cúm hàng năm;
Sự kiện nội bộ tuyệt vời;
Nghỉ phép có lương (12 ngày/năm).
2. Môi trường làm việc
Chúng tôi làm việc 40 giờ mỗi tuần;
Môi trường làm việc quốc tế, vui vẻ và chuyên nghiệp;
Phần cứng hiện đại do công ty cung cấp (máy tính xách tay, màn hình, v.v.);
Đồ uống miễn phí (cà phê, trà, v.v.);
Môi trường làm việc bằng tiếng Anh;
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Giờ làm việc:
5 ngày một tuần, tương đương 40 giờ, do công ty sắp xếp.
Giờ làm việc chi tiết của từng ca như sau:
Ca 1: 7:00 sáng - 3:00 chiều;
Ca 2: 15h00 - 23h00;
Ca 3: 23:00 - 7:00 hoặc 12:00 - 8:00;
Yêu cầu làm việc ít nhất 1 ca vào cuối tuần và 1 ca đêm.
Có thể làm việc trong các ngày lễ của Việt Nam theo yêu cầu (Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, Ngày Độc Lập, v.v.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SGS Việt Nam

Công ty TNHH SGS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

