Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Tiến Thành, Phan Thiết

Thực hiện các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng. Có chứng chỉ chủ trì đồ án hạng II, đã trực tiếp thực hiện triển khai các đồ án quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị, khu du lịch... Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch và quy trình pháp lý, làm việc với các cơ quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án. Phối hợp các bộ môn hạ tầng có liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch. Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc. Làm việc trực tiếp với các đối tác như các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Lập hồ sơ, phát triển các dự án xây dựng của Công ty. Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện. Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan đến Kiến trúc/Nội thất/Bất động sản. Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật khác của Công ty Lập kế họach quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế quy hoạch.
Thực hiện các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng. Có chứng chỉ chủ trì đồ án hạng II, đã trực tiếp thực hiện triển khai các đồ án quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị, khu du lịch...
Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch và quy trình pháp lý, làm việc với các cơ quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án.
Phối hợp các bộ môn hạ tầng có liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế.
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch.
Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc. Làm việc trực tiếp với các đối tác như các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.
Lập hồ sơ, phát triển các dự án xây dựng của Công ty.
Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án.
Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.
Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận trong các công việc có liên quan đến Kiến trúc/Nội thất/Bất động sản.
Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật khác của Công ty
Lập kế họach quản lý chất lượng và tiến độ hồ sơ thiết kế quy hoạch.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Kỹ thuật hạ tầng đô thị hoặc các ngành liên quan Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế và tư vấn quy hoạch đô thị. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các dự án với quy mô lớn, đặc biệt với vai trò là chủ đầu tư. Nắm rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng Auto Cad, Photoshop, Corel Draw, MS Powerpoint, MS Project, MS Office, 3DMax, Scketchup,... Có khả năng thuyết trình, báo cáo và giao tiếp tốt. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm. Có khả năng tổ chức, thực hiện công việc tốt; khả năng điều hành, quản lý là một lợi thế. Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Kỹ thuật hạ tầng đô thị hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế và tư vấn quy hoạch đô thị. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các dự án với quy mô lớn, đặc biệt với vai trò là chủ đầu tư.
Nắm rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng Auto Cad, Photoshop, Corel Draw, MS Powerpoint, MS Project, MS Office, 3DMax, Scketchup,...
Có khả năng thuyết trình, báo cáo và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm.
Có khả năng tổ chức, thực hiện công việc tốt; khả năng điều hành, quản lý là một lợi thế.
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể đi công tác thường xuyên...

1. Lương thưởng/ Phúc lợi
Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân; Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13; Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định. Chế độ thưởng theo Dự án căn cứ trên hiệu quả Dự án. Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác
Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân;
Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13;
Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định.
Chế độ thưởng theo Dự án căn cứ trên hiệu quả Dự án.
Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác
2. Cơ hội phát triển
Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên; Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.
Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;
Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.
3. Văn hóa & Giá trị
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn; Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn;
Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C3.1-C3.2 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, việt Nam

