Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Không gian mới
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Không gian mới

Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Không gian mới

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm bảo tiếp nhận đúng, đủ thông tin Concept từ Tổng Giám đốc/Chủ trì thiết kế.
Sử dụng phần mềm Revit, Sketchup và các phần mềm 5D Render, Lumion để triển khai thiết mặt bằng hiện trạng công trình.
Đưa ra ý tưởng thiết kế, các giải pháp về quy hoạch, công năng, vật liệu xây dựng cũng như chi tiết cấu tạo nhằm tăng thẩm mỹ, hiệu quả về mặt sử dụng, tối ưu về giá thành.
Triển khai bản vẽ, concept, 3D, thiết kế cơ sở các công trình kiến trúc.
Kiểm tra phối hợp tốt với các bộ môn khác như kết cấu, M.E.P trong quá trình triển khai thiết kế.
Điều chỉnh bản vẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Chủ trì thiết kế.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng bản vẽ và các công trình thiết kế đúng thẩm mỹ, kỹ thuật và khớp với hiện trạng công trình.
Tham dự các cuộc họp về kỹ thuật, các vấn đề tại công trường và các bên liên quan.
Quản lý hồ sơ tài liệu, in ấn.
Làm việc dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám đốc/Chủ trì thiết kế.
Thực hiện báo cáo theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng..
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng:
+ REVIT
+ SKETCHUP (3dsmax)
+ Phần mềm RENDER (D5, Lumion...)
+ AUTOCAD
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công các công trình nội ngoại thất, văn phòng, cao ốc, khách sạn...
Am hiểu về công năng, kích thước đồ nội thất
Có kinh nghiệm khảo sát công trình kiến trúc ( Kiến trúc, PCCC, ME ...)
Có chuyên môn bổ chi tiết công trình kiến trúc – nội thất
Hiểu về vật liệu hoàn thiện kiến trúc, nội thất
Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ và tư duy linh hoạt.
Khả năng làm việc chuyên nghiệp và dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 02 tháng
Nghỉ chiều Thứ 7, chủ nhật
Trợ cấp ăn trưa tại VP ngoài lương
Đóng BHXH ngay khi được ký HĐLĐ chính thức
Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, tặng các dịp đặc biệt, thưởng lễ, tết, du lịch nghỉ mát hàng năm
Công ty có 23 năm trong ngành thiết kế, chuyên về mảng khách sạn, nhà hàng, biệt thự ...
Không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Không gian mới

Công ty TNHH Không gian mới

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 156 Kim Mã, Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

