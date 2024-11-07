Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình

Thiết kế và Kiến trúc

Đảm bảo tiếp nhận đúng, đủ thông tin Concept từ Tổng Giám đốc/Chủ trì thiết kế.

Sử dụng phần mềm Revit, Sketchup và các phần mềm 5D Render, Lumion để triển khai thiết mặt bằng hiện trạng công trình.

Đưa ra ý tưởng thiết kế, các giải pháp về quy hoạch, công năng, vật liệu xây dựng cũng như chi tiết cấu tạo nhằm tăng thẩm mỹ, hiệu quả về mặt sử dụng, tối ưu về giá thành.

Triển khai bản vẽ, concept, 3D, thiết kế cơ sở các công trình kiến trúc.

Kiểm tra phối hợp tốt với các bộ môn khác như kết cấu, M.E.P trong quá trình triển khai thiết kế.

Điều chỉnh bản vẽ theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Chủ trì thiết kế.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng bản vẽ và các công trình thiết kế đúng thẩm mỹ, kỹ thuật và khớp với hiện trạng công trình.

Tham dự các cuộc họp về kỹ thuật, các vấn đề tại công trường và các bên liên quan.

Quản lý hồ sơ tài liệu, in ấn.

Làm việc dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám đốc/Chủ trì thiết kế.

Thực hiện báo cáo theo quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng..

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng:

+ REVIT

+ SKETCHUP (3dsmax)

+ Phần mềm RENDER (D5, Lumion...)

+ AUTOCAD

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công các công trình nội ngoại thất, văn phòng, cao ốc, khách sạn...

Am hiểu về công năng, kích thước đồ nội thất

Có kinh nghiệm khảo sát công trình kiến trúc ( Kiến trúc, PCCC, ME ...)

Có chuyên môn bổ chi tiết công trình kiến trúc – nội thất

Hiểu về vật liệu hoàn thiện kiến trúc, nội thất

Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ và tư duy linh hoạt.

Khả năng làm việc chuyên nghiệp và dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Thử việc 02 tháng

Nghỉ chiều Thứ 7, chủ nhật

Trợ cấp ăn trưa tại VP ngoài lương

Đóng BHXH ngay khi được ký HĐLĐ chính thức

Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, tặng các dịp đặc biệt, thưởng lễ, tết, du lịch nghỉ mát hàng năm

Công ty có 23 năm trong ngành thiết kế, chuyên về mảng khách sạn, nhà hàng, biệt thự ...

Không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

