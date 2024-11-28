Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Đ. Số 1, KDC City Land Park Hills, P.10, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh online

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng về sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng trong ký kết hợp đồng và quản lý dự án

- Quản lý và chăm sóc dữ liệu khách hàng.

- Tuân thủ kế hoạch làm việc và báo cáo công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 -30 tuổi

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên

- Có kinh nghiệm sale/telesale NẾU CHƯA CÓ KN sẽ được đào tạo từ đầu

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 8 - 20 tr + phụ cấp

Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Được thưởng hàng tuần, tháng, quý

Được đi du lịch, team building.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.