Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60 Đ. Số 1, KDC City Land Park Hills, P.10, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh online
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng trong ký kết hợp đồng và quản lý dự án
- Quản lý và chăm sóc dữ liệu khách hàng.
- Tuân thủ kế hoạch làm việc và báo cáo công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 18 -30 tuổi
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Có kinh nghiệm sale/telesale NẾU CHƯA CÓ KN sẽ được đào tạo từ đầu
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình 8 - 20 tr + phụ cấp
Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được thưởng hàng tuần, tháng, quý
Được đi du lịch, team building.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
