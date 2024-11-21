Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý phương châm an toàn nhà máy theo định kỳ hàng năm.

- Hướng dẫn đào tạo nhân viên mới

- Xây dựng thiết lập các quy định an toàn vệ sinh lao động của nhà máy

- Tuần tra việc tuân thủ quy định của các bộ phận

- Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

*

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 đến 35tuổi,

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lêncác khối ngành liên quan đến an toàn lao động, PCCC, Hóa, cơ khí...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý an toàn lao động cho nhà máy sản xuất.

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ ngiệp Vụ HSE, PCCC, ISO.....

- Năng động, nhiệt tình trong công việc,

Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ chế độ theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN )

- Thưởng trung bình 2 tháng lương.

- Xét tăng lương, tăng cấp theo năng lực.

- Môi trường làm việc ổn định, thân thiện. Có nhiều cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp bản thân.

- Hỗ trợ: đồng phục, cơm trưa, phụ cấp đi lại, xe công tác, phí công tác, tiền mừng sinh nhật...

- Bảo hiểm tai nạn lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Nghỉ trung bình 2 thứ 7 trong tháng.

- Nam từ 22 đến 35tuổi,

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lêncác khối ngành liên quan đến an toàn lao động, PCCC, Hóa, cơ khí...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý an toàn lao động cho nhà máy sản xuất.

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ ngiệp Vụ HSE, PCCC, ISO.....

- Năng động, nhiệt tình trong công việc,

Ngành nghề: An toàn lao động

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin