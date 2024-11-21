Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Lập kế hoạch, quản lý phương châm an toàn nhà máy theo định kỳ hàng năm.
- Hướng dẫn đào tạo nhân viên mới
- Xây dựng thiết lập các quy định an toàn vệ sinh lao động của nhà máy
- Tuần tra việc tuân thủ quy định của các bộ phận
- Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
*
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 22 đến 35tuổi,
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lêncác khối ngành liên quan đến an toàn lao động, PCCC, Hóa, cơ khí...
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý an toàn lao động cho nhà máy sản xuất.
- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ ngiệp Vụ HSE, PCCC, ISO.....
- Năng động, nhiệt tình trong công việc,
Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ chế độ theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN )
- Thưởng trung bình 2 tháng lương.
- Xét tăng lương, tăng cấp theo năng lực.
- Môi trường làm việc ổn định, thân thiện. Có nhiều cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp bản thân.
- Hỗ trợ: đồng phục, cơm trưa, phụ cấp đi lại, xe công tác, phí công tác, tiền mừng sinh nhật...
- Bảo hiểm tai nạn lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Nghỉ trung bình 2 thứ 7 trong tháng.
Ngành nghề: An toàn lao động
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không
