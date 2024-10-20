Tuyển Bảo trì/sửa chữa CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Bảo trì/sửa chữa CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)

Bảo trì/sửa chữa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: 90 Nam Cao, KDT Đồng Văn Cao, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách lắp đặt và bảo trì các thiết bị tự động hóa SMT. Bảo trì máy in và vận hành máy in. Bảo trì lò reflow và vận hành lò reflow. Hỗ trợ và hưỡng dẫn khách hàng thao tác máy.
Phụ trách lắp đặt và bảo trì các thiết bị tự động hóa SMT.
Bảo trì máy in và vận hành máy in.
Bảo trì lò reflow và vận hành lò reflow.
Hỗ trợ và hưỡng dẫn khách hàng thao tác máy.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Làm việc trung thực, siêng năng và có trách nhiệm
2. Có kiến thức cơ bản về điện
3. Nghe nói tiếng Trung lưu loát, đọc viết trung bình là đủ
4. Có trên 1 năm kinh nghiệm bảo trì thiết bị, ưu tiên người có bằng lái xe

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường kinh doanh Đài Loan thoải mái và năng động Lương tháng 13 và tăng lương theo năng lực làm việc bảo hiểm xã hội Trợ cấp vận tải: xăng và phí cầu đường
Làm việc trong môi trường kinh doanh Đài Loan thoải mái và năng động
Lương tháng 13 và tăng lương theo năng lực làm việc
bảo hiểm xã hội
Trợ cấp vận tải: xăng và phí cầu đường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 90 đường nam cao , khu đô thị Đồng Văn Xanh ! Phường Đồng Văn ! Thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

