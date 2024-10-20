Tuyển Bảo trì/sửa chữa CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: 90 Nam Cao, KDT Đồng Văn Cao, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách lắp đặt và bảo trì các thiết bị tự động hóa SMT. Bảo trì máy in và vận hành máy in. Bảo trì lò reflow và vận hành lò reflow. Hỗ trợ và hưỡng dẫn khách hàng thao tác máy.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Làm việc trung thực, siêng năng và có trách nhiệm

2. Có kiến thức cơ bản về điện

3. Nghe nói tiếng Trung lưu loát, đọc viết trung bình là đủ

4. Có trên 1 năm kinh nghiệm bảo trì thiết bị, ưu tiên người có bằng lái xe

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường kinh doanh Đài Loan thoải mái và năng động Lương tháng 13 và tăng lương theo năng lực làm việc bảo hiểm xã hội Trợ cấp vận tải: xăng và phí cầu đường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BANNER EVER (VIỆT NAM)

