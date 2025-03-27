Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- IC Building, 82 Duy Tân, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giúp nhân viên công ty sử dụng, sửa lỗi máy tính, máy in, máy chiếu; giúp sử dụng và khắc phục lỗi phần mềm cho các ứng dụng văn phòng phổ biến word, excel, diệt virus. Lỗi phần cứng không yêu cầu sửa chữa vật lý, chỉ yêu cầu thay thế.
Cài đặt phần mềm ứng dụng văn phòng. Ví dụ như công cụ chống virus/spam/malware
Thiết lập, vận hành, sửa lỗi phần mềm hoặc thiết bị theo quy định. Ví dụ: samba software, thiết bị firewall, thiết bị wifi, thiết bị trong phòng máy chủ.
Giám sát hệ thống mạng, ngăn chặn tấn công, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin
Báo cáo công tác vận hành, quản trị, bảo dưỡng, xử lý sự cố và các yêu cầu hỗ trợ
Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet của công ty
Lắp đặt, thiết lập cấu hình và quản trị hệ thống máy chủ server Windows, Linux, mạng LAN/Wifi, WAN kết nối văn phòng chi nhánh
Tham gia trực tiếp công tác triển khai hợp đồng/dự án khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT
Kiến thức chuyên biệt: sử dụng chỉnh cấu hình phần mềm word, excel; cài đặt hệ điều hành window.
Ngoại ngữ: tối thiểu 500 TOEIC hoặc tương đương
Có khả năng học tập để tự vận hành các thiết bị: sử dụng phần mềm ảo hóa VMware Esx, tạo vlan trên switch, router, linux server, firewall. Thực hiện mục tiêu này trong 02 năm.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tại sao chọn SVTECH?
SVTECH khác biệt để dẫn đầu thị trường System Integration (SI), không ngừng phát triển hơn 22 năm qua là nhờ những con người đặc biệt. Mỗi SVTECHer được tạo điều kiện để hiểu rõ bản thân, tự tin phát huy điểm mạnh riêng để thực hiện sứ mệnh, theo đuổi đam mê và tạo ra giá trị của mình trong tổ chức, xã hội.
1. An tâm một chính sách thu nhập:
Hưởng mức lương cạnh tranh, mức thưởng hấp dẫn từ lợi nhuận Công ty và performance (trung bình 15 tháng lương/năm).
Phụ cấp công tác. Cấp laptop và các phương tiện/tài khoản/thẻ ĐT/công cụ cần thiết khác cho công việc
Làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review lương & năng lực hàng năm
2. Cơ hội phát triển sự nghiệp:
Business phát triển bền vững, trải qua hơn 22 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng
Trực tiếp tham gia vào các dự án công nghệ lớn trọng điểm của khách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia: 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, các bộ ban ngành chính chủ, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp; cơ hội làm việc cùng các hãng đối tác công nghệ danh tiếng trên thế giới: Oracle, IBM, Dell, Redhat, Juniper, Palo Alto, HP, Microsoft….và đội ngũ SVTECHers dày dạn kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường SI
Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc: Bí mật giao tiếp hiệu quả, Thấu hiểu để thành công, Giao tiếp & thuyết trình, Tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề, Thông minh cảm xúc EQ, Đàm phán & thuyết phục, Quản lý linh hoạt,….
Được đầu tư ngân sách đào tạo, học hỏi bên cạnh chuyên môn là kỹ năng mềm, leadership, nhận thức và phát triển bản thân tối đa, coaching…
3. Phúc lợi đặc biệt được chú trọng phát triển Tâm, Thân và Trí: Mọi SVTECHers được truyền cảm hứng và động lực để sống cuộc đời ý nghĩa, đủ đầy Heath – Heart – Mind – Spirit
Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức 3000 USD/người; khám sức khỏe định kỳ ngoài chính sách Bảo hiểm xã hội của chính phủ.
Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: xây trường, xây đường, cung cấp thiết bị học tập cho các em vùng cao…
Ngân sách được tập trung nhiều để nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân và gia đình: Team building, du lịch công đoàn, YEP, Family days, Noel, Halloween, …
Những sân chơi đa dạng giúp bạn không muốn cũng phải muốn sống khỏe với các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy bộ, yoga, âm nhạc (Piano, guitar, trống…)
4. Môi trường CNTT năng động, nhiệt huyết, nhiều người giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Dễ mến, đoàn kết, tin cậy, lắng nghe, tôn trọng, quan tâm và hỗ trợ tối đa từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp – đó là những phẩm chất dường như đã ngầm chảy trong dòng máu văn hóa cốt lõi của tổ chức, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
5. Chính sách làm việc linh hoạt về thời gian, về địa điểm làm việc và phạm vi công việc theo agile.
Về SVTECH:
SVTECH – Công ty tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, viễn thông hàng đầu Việt Nam
Được thành lập từ năm 2001 với triết lý kinh doanh “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực hoạt động”, SVTECH tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu về Tích hợp hệ thống và cung cấp dịch vụ ICT cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, SVTECH tập trung nghiên cứu, triển khai, tích hợp nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của hệ thống hạ tầng CNTT và viễn thông – nền tảng cốt lõi không thể thay thế trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp quốc gia.
Chọn Tin tưởng để bắt đầu cho mọi mối quan hệ, SVTECH đang là đối tác chiến lược cao cấp nhất tại Việt Nam của các hãng CNTT hàng đầu thế giới như Oracle, Juniper, Hitachi, IBM, HP, Dell, NetApp, Redhat, Intel Security…
Hoạt động trong 03 lĩnh vực trong tâm: System Integration, Cloud Services & Software, SVTECH vinh dự được tin tưởng đồng hành cùng khách hàng là những tổ chức lớn trong nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp quốc gia, điển hình như: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, VNPT, ACB, VPBank, Techcombank, Sacombank, Bộ tài chính, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, EVN, Sawaco, PVOIL, PVEP, Vingroup, Toyota, Ericsson, Đại học Quốc gia, Đại học RMIT, Vinamilk,v.v..
Để đáp ứng tốc độ phát triển không ngừng, SVTECH đang tìm kiếm những ứng viên tài năng gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp. Chúng tôi rất mong muốn nhận được thông tin từ những ứng viên có năng lực và khao khát thành công và hạnh phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-nam-job342118
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 8 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 3 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 239 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 100 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MTV K-TECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH MTV K-TECH
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm