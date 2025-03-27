Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - IC Building, 82 Duy Tân, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giúp nhân viên công ty sử dụng, sửa lỗi máy tính, máy in, máy chiếu; giúp sử dụng và khắc phục lỗi phần mềm cho các ứng dụng văn phòng phổ biến word, excel, diệt virus. Lỗi phần cứng không yêu cầu sửa chữa vật lý, chỉ yêu cầu thay thế.

Cài đặt phần mềm ứng dụng văn phòng. Ví dụ như công cụ chống virus/spam/malware

Thiết lập, vận hành, sửa lỗi phần mềm hoặc thiết bị theo quy định. Ví dụ: samba software, thiết bị firewall, thiết bị wifi, thiết bị trong phòng máy chủ.

Giám sát hệ thống mạng, ngăn chặn tấn công, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin

Báo cáo công tác vận hành, quản trị, bảo dưỡng, xử lý sự cố và các yêu cầu hỗ trợ

Quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet của công ty

Lắp đặt, thiết lập cấu hình và quản trị hệ thống máy chủ server Windows, Linux, mạng LAN/Wifi, WAN kết nối văn phòng chi nhánh

Tham gia trực tiếp công tác triển khai hợp đồng/dự án khi được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT

Kiến thức chuyên biệt: sử dụng chỉnh cấu hình phần mềm word, excel; cài đặt hệ điều hành window.

Ngoại ngữ: tối thiểu 500 TOEIC hoặc tương đương

Có khả năng học tập để tự vận hành các thiết bị: sử dụng phần mềm ảo hóa VMware Esx, tạo vlan trên switch, router, linux server, firewall. Thực hiện mục tiêu này trong 02 năm.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tại sao chọn SVTECH?

SVTECH khác biệt để dẫn đầu thị trường System Integration (SI), không ngừng phát triển hơn 22 năm qua là nhờ những con người đặc biệt. Mỗi SVTECHer được tạo điều kiện để hiểu rõ bản thân, tự tin phát huy điểm mạnh riêng để thực hiện sứ mệnh, theo đuổi đam mê và tạo ra giá trị của mình trong tổ chức, xã hội.

1. An tâm một chính sách thu nhập:

Hưởng mức lương cạnh tranh, mức thưởng hấp dẫn từ lợi nhuận Công ty và performance (trung bình 15 tháng lương/năm).

Phụ cấp công tác. Cấp laptop và các phương tiện/tài khoản/thẻ ĐT/công cụ cần thiết khác cho công việc

Làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review lương & năng lực hàng năm

2. Cơ hội phát triển sự nghiệp:

Business phát triển bền vững, trải qua hơn 22 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng

Trực tiếp tham gia vào các dự án công nghệ lớn trọng điểm của khách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia: 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, các bộ ban ngành chính chủ, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp; cơ hội làm việc cùng các hãng đối tác công nghệ danh tiếng trên thế giới: Oracle, IBM, Dell, Redhat, Juniper, Palo Alto, HP, Microsoft….và đội ngũ SVTECHers dày dạn kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường SI

Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc: Bí mật giao tiếp hiệu quả, Thấu hiểu để thành công, Giao tiếp & thuyết trình, Tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề, Thông minh cảm xúc EQ, Đàm phán & thuyết phục, Quản lý linh hoạt,….

Được đầu tư ngân sách đào tạo, học hỏi bên cạnh chuyên môn là kỹ năng mềm, leadership, nhận thức và phát triển bản thân tối đa, coaching…

3. Phúc lợi đặc biệt được chú trọng phát triển Tâm, Thân và Trí: Mọi SVTECHers được truyền cảm hứng và động lực để sống cuộc đời ý nghĩa, đủ đầy Heath – Heart – Mind – Spirit

Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức 3000 USD/người; khám sức khỏe định kỳ ngoài chính sách Bảo hiểm xã hội của chính phủ.

Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: xây trường, xây đường, cung cấp thiết bị học tập cho các em vùng cao…

Ngân sách được tập trung nhiều để nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân và gia đình: Team building, du lịch công đoàn, YEP, Family days, Noel, Halloween, …

Những sân chơi đa dạng giúp bạn không muốn cũng phải muốn sống khỏe với các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy bộ, yoga, âm nhạc (Piano, guitar, trống…)

4. Môi trường CNTT năng động, nhiệt huyết, nhiều người giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Dễ mến, đoàn kết, tin cậy, lắng nghe, tôn trọng, quan tâm và hỗ trợ tối đa từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp – đó là những phẩm chất dường như đã ngầm chảy trong dòng máu văn hóa cốt lõi của tổ chức, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

5. Chính sách làm việc linh hoạt về thời gian, về địa điểm làm việc và phạm vi công việc theo agile.

Về SVTECH:

SVTECH – Công ty tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, viễn thông hàng đầu Việt Nam

Được thành lập từ năm 2001 với triết lý kinh doanh “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực hoạt động”, SVTECH tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu về Tích hợp hệ thống và cung cấp dịch vụ ICT cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, SVTECH tập trung nghiên cứu, triển khai, tích hợp nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của hệ thống hạ tầng CNTT và viễn thông – nền tảng cốt lõi không thể thay thế trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp quốc gia.

Chọn Tin tưởng để bắt đầu cho mọi mối quan hệ, SVTECH đang là đối tác chiến lược cao cấp nhất tại Việt Nam của các hãng CNTT hàng đầu thế giới như Oracle, Juniper, Hitachi, IBM, HP, Dell, NetApp, Redhat, Intel Security…

Hoạt động trong 03 lĩnh vực trong tâm: System Integration, Cloud Services & Software, SVTECH vinh dự được tin tưởng đồng hành cùng khách hàng là những tổ chức lớn trong nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp quốc gia, điển hình như: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, VNPT, ACB, VPBank, Techcombank, Sacombank, Bộ tài chính, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, EVN, Sawaco, PVOIL, PVEP, Vingroup, Toyota, Ericsson, Đại học Quốc gia, Đại học RMIT, Vinamilk,v.v..

Để đáp ứng tốc độ phát triển không ngừng, SVTECH đang tìm kiếm những ứng viên tài năng gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp. Chúng tôi rất mong muốn nhận được thông tin từ những ứng viên có năng lực và khao khát thành công và hạnh phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin