Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 11 Tháp C toà nhà Central Point 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số 66 Trường Chinh, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu mua các dự án Bất động sản Công ty đang phân phối
Tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu mua các dự án Bất động sản Công ty đang phân phối
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt giao dịch và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt giao dịch và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Nhận khách hàng nóng từ chạy quảng cáo công ty, trực dự án tiếp khách tại dự án.
Nhận khách hàng nóng từ chạy quảng cáo công ty, trực dự án tiếp khách tại dự án.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Địa điểm: tầng 11, tháp C, toà nhà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 20 - 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp
Nam/nữ từ 20
- 40 tuổi
- Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.
Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.
- Yêu thích kinh doanh và có định hướng theo ngành BĐS.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5.000.000 – 15.000.000đ/tháng + hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN.
- Hỗ trợ chi phí marketing tối đa lên đến 90% tùy từng dự án;
- Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
- Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
- Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.; thưởng các ngày lễ (sinh nhật, 8/3, 20/10 ….)
- Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
- Được Training và Đào tạo các kỹ năng tư vấn bán hàng và kiến thức dự án, pháp lý, bài toán dòng tiền,...
- Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu và có TPKD, Chuyên viên cứng trong team hỗ trợ để chốt được giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

