Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Tập Đoàn Sun World làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 600 USD

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Địa điểm làm việc: Công viên nước Sun World Hà Nam, TP Phủ Lý, Hà Nam

- Lập và phụ trách công tác mua sắm những trang thiết bị, vật tư (OS&E) cần thiết cho dự án đảm bảo đúng tiến độ: quản lý, theo dõi danh sách OS&E, lập Puchase Request (PR), Purchase Order (PO), theo dõi tiến độ hàng hóa, nhận hàng,... theo đúng Quy trình mua hàng của công ty;

- Quản lý việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các yêu cầu mua hàng từ các Phòng, Bộ phận gửi về Tổ mua hàng;

- Kiểm tra chất lượng, số lượng của sản phẩm/dịch vụ khi nhập hàng về công ty;

- Đảm bảo hợp đồng mua hàng, việc nhập, xuất hàng, các điều khoản thanh toán, giao nhận hàng theo đúng Quy trình và có đầy đủ chứng từ hợp lệ kèm theo;

- Đối chiếu công nợ và làm thủ tục thanh toán; trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính Kế toán về các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp;

- Tham mưu, tư vấn cho các bộ phận và Ban Giám đốc về việc mua hàng.

- Các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý.