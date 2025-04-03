Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: TTTM Tasco Mall, 07

- 09 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.
Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
Phối hợp cùng bộ phận nhân sự khi gian hàng có biến động nhân viên.
2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng:
Nắm được doanh thu bán hàng, các sản phẩm bán tốt hoặc bán chậm.
Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa.
Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.
Nắm bắt số tồn hàng ngày.
3. Quản lý cửa hàng:
Quản lý tài sản của shop: tất cả các tài sản thuộc gian hàng của mình quản lý.
Kiểm tra vệ sinh trong gian hàng: quầy, tủ kệ.
Làm báo cáo hàng tuần/tháng.
Kiểm tra bảo quản hàng hóa.
Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của shop do mình quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng các cửa hàng thời trang, bán lẻ lớn;
Biết cách quản lí hàng hóa (trên 5K hàng);
Thành thạo tin học văn phòng, excel cơ bản , biết làm báo cáo bằng PPT.

Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20M, LCB + %DS;
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện;
Cơ hội thăng tiến lên giám sát khu vực;
Thưởng hàng năm theo doanh số;
Chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động;
Thưởng các ngày lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Savico Long Biên, 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

