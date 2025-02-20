Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Combitek Vietnam Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Mức lương Đến 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, VN

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Đến 2,000 USD

• Chủ động tìm kiếm thông tin các dự án, thông tin khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển mạng lưới khách hàng bên cạnh khách hàng cũ được giao

• Tiếp cận các dự án, giới thiệu các công nghệ, sản phẩm của công ty

• Kết hợp với chuyên viên kỹ thuật, tư vấn giải pháp công nghệ, báo giá sản phẩm của công ty.

• Đàm phán, thương thảo, hợp đồng đạt được với các đối tác

• Giao hàng, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng được giao từ trưởng phòng kinh doanh

• Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần/tháng cho trưởng phòng kinh doanh

Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng dự án, bán hàng công nghiệp, bán hàng kỹ thuật.

• Nhanh nhạy, hướng ngoại, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và bán hàng tốt

• Tốt nghiệp Đại học: Bách khoa, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghiệp, GTVT, Thủy lợi… trong các ngành: Cấp thoát nước, HVAC, nhiệt lạnh, tự động hóa, điện điều khiển...

• Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu về sản phẩm của công ty

• Nam/Nữ độ tuổi: từ 25 – 32

* PHÚC LỢI CHO BẠN

Tại Combitek Vietnam Technology Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Combitek Vietnam Technology Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin