Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 65 Triệu

CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

Mức lương
50 - 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 50 - 65 Triệu

- Tối ưu hóa và hợp lý hóa quy trình phát triển bằng các công cụ AI
- Quản lý nhóm kỹ thuật và quản lý tiến độ dự án
- Kết hợp với đối tác Nhật Bản nhằm xác định yêu cầu, xây dựng thông số kỹ thuật, báo cáo tiến độ...
- Quản lý mảng phát triển và thiết kế FE &BE
- Xem xét và triển khai các công nghệ và công cụ mới

Với Mức Lương 50 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều kiện cần:
Tiếng Nhật từ N3 (giao tiếp tốt)
Từng lam dự án phát triển với Node.js, JavaScript và TypeScrip
Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và vận hành FE của Vue.js, Nuxt.js,...
Từng tham gia dự án phát triển Express, MySQL
Từng tham gia dự án phát triển trên AWS
Kinh nghiệm phát triển với mô hình Agile
Sử dụng thành thạo các công cụ AI (Cursor, Bolt.new, vercel v0...)
2+ YoE quản lý dự án
JLPT N1 trở lên
Tiếng anh thương mại
Kinh nghiệm tham gia các dự án sử dụng LLM như OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet, v.v.
Kinh nghiệm phát triển hệ thống trong các lĩnh vực Web3 như blockchain
Kinh nghiệm phát triển hệ thống trong lĩnh vực giải trí BtoC
Kinh nghiệm với Docker và Linux
Kinh nghiệm phát triển hệ thống cho các dự án liên quan đến âm thanh.

Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
18 ngày nghỉ/năm
Hỗ trợ ăn trưa
Team building package
BHXH full lương
Phụ cấp công tác
Stock & incentives token

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Nguyễn Bá Lân, Thảo Điền Thủ Đức TP HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

