Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 65 Triệu

Mức lương 50 - 65 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối

- Tối ưu hóa và hợp lý hóa quy trình phát triển bằng các công cụ AI

- Quản lý nhóm kỹ thuật và quản lý tiến độ dự án

- Kết hợp với đối tác Nhật Bản nhằm xác định yêu cầu, xây dựng thông số kỹ thuật, báo cáo tiến độ...

- Quản lý mảng phát triển và thiết kế FE &BE

- Xem xét và triển khai các công nghệ và công cụ mới

Yêu Cầu Công Việc

Điều kiện cần:

Tiếng Nhật từ N3 (giao tiếp tốt)

Từng lam dự án phát triển với Node.js, JavaScript và TypeScrip

Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và vận hành FE của Vue.js, Nuxt.js,...

Từng tham gia dự án phát triển Express, MySQL

Từng tham gia dự án phát triển trên AWS

Kinh nghiệm phát triển với mô hình Agile

Sử dụng thành thạo các công cụ AI (Cursor, Bolt.new, vercel v0...)

2+ YoE quản lý dự án

JLPT N1 trở lên

Tiếng anh thương mại

Kinh nghiệm tham gia các dự án sử dụng LLM như OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet, v.v.

Kinh nghiệm phát triển hệ thống trong các lĩnh vực Web3 như blockchain

Kinh nghiệm phát triển hệ thống trong lĩnh vực giải trí BtoC

Kinh nghiệm với Docker và Linux

Kinh nghiệm phát triển hệ thống cho các dự án liên quan đến âm thanh.

Tại CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

18 ngày nghỉ/năm

Hỗ trợ ăn trưa

Team building package

BHXH full lương

Phụ cấp công tác

Stock & incentives token

