Tuyển Kỹ sư cầu nối GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ khách hàng Nhật Bản thông qua các cuộc họp trực tuyến, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật.

Tham gia estimate cost và phạm vi dự án, phối hợp với các bên liên quan để đề xuất giải pháp phù hợp.

Xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống: từ tài liệu thiết kế cơ bản (Basic Design) đến thiết kế chi tiết (Detail Design), bao gồm cả thiết kế database.

Truyền đạt yêu cầu khách hàng và thiết kế cho các team dev, tester để đảm bảo hiểu đúng nghiệp vụ và yêu cầu của dự án.

Hỗ trợ Quản lý tiến độ, chất lượng dự án đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn và bàn giao đúng hạn.

Tùy trường hợp trao đổi khách hàng về hay đổi tiến độ, chi phí phát sinh (nếu có)

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

u tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hoặc các trung tâm đào tạo lập trình viên (Aptech, NIIT,...). Ứng viên không thuộc ngành CNTT vẫn có thể ứng tuyển nếu có tư duy logic tốt và hiểu biết cơ bản về lập trình hoặc hệ thống phần mềm.

Tiếng Nhật tối thiểu N2

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò BrSE

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt..

Tư duy lập trình tốt.

Sẵn sàng học hỏi kiến thức mới đáp ứng yêu cầu công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc

Khả năng chịu được áp lực công việc cao

Kỹ năng làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt

Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: UPTO $1800 GROSS (theo vị trí và năng lực).

Lương tháng 13. Performance review: 1 lần/năm

Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại

Thưởng dự án và các loại thưởng khác (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân suất sắc, thưởng đạt chứng chỉ Tiếng Nhật, …)

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trực tiếp với các khách hàng Nhật Bản. Cơ hội onsite tại Nhật Bản..

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật quy định. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

CLB thể thao: Bóng đá, Cầu lông,...

Du lịch thường niên, nhiều sự kiện lớn và đa dạng tại các khách sạn sang trọng bậc nhất hàng quý và hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin