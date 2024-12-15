Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 30 Triệu
• Là cầu nối làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản về phân tích yêu cầu dự án, truyền đạt cho đội phát triển dự án ở Việt Nam.
• Nắm chắc thông tin dự án, tiến độ dự án, phát sinh trong dự án để thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng qua email, skype hoặc các phương tiện khác
• Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý member trong dự án, báo cáo tiến độ dự án cho BGĐ và khách hàng.
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
• Địa điểm làm việc: 15 Lê Văn Thiêm Thanh Xuân Hà Nội
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan..
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có khả năng học hỏi, cầu tiến.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Tổng thu nhập lên tới 2.5 tháng lương/ năm
Review lương hàng năm hoặc đột xuất
Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 – 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.
Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.
Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm
Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 100 triệu đồng/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
