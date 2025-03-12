Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 90 Triệu

Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 90 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
60 - 90 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Văn Phòng Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 60 - 90 Triệu

Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án trên
Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Deverloper ở Việt Nam
Đảm nhận công việc thiết kế hệ thống, quản lý dự án trên (Lên kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh schedule ...).
Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.

Với Mức Lương 60 - 90 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật nghe , nói, đọc, viết tốt; Từ N2 trở lên.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư cầu nối BrSE hoặc Project leader.
Ứng viên đã đi onsite tại Nhật là một lợi thế.
Khả năng đọc hiểu yêu cầu tốt, viết specs bằng tiếng Nhật và hướng dẫn, theo dõi team thực hiện.
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 60 - 90 triệu
Review lương 2 lần/năm.
Đóng bảo hiểm full lương, bảo hiểm sức khỏe của Công ty.
Trợ cấp ăn trưa, xăng xe.
Tham gia các hoạt động/câu lạc bộ (du lịch, bóng đá, cầu lông....)
Các chế độ khác của công ty và theo luật LĐ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

