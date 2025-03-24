Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 70 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 70 Triệu

Công ty TNHH Co-well Châu Á
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Co-well Châu Á

Kỹ sư cầu nối

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Mức lương
55 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 3D, số 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 55 - 70 Triệu

Nắm được nội dung của các tài liệu, thông số kỹ thuật từ phía Nhật Bản và truyền đạt lại một cách dễ hiểu.
Tạo tài liệu Basic design (flowchart, UML, sơ đồ trình tự/sequence diagram) của tổng thể hệ thống dựa trên nội dung được chốt trong định nghĩa yêu cầu.
Quản lý tiến độ của các dự án phát triển được giao.
Xem xét tài liệu các hạng mục kiểm thử tích hợp/integration testing, thực hiện UAT và đảm bảo chất lượng.
Hiểu rõ nội dung câu hỏi/vấn đề cần trao đổi và phản hồi một cách dễ hiểu.
Trong trường hợp không thể đưa ra quyết định, sẽ xem xét nội dung và trao đổi với các thành viên phía Nhật Bản để cố gắng giải quyết vấn đề.
Hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất/chất lượng/hiệu suất phát triển/năng lực kỹ thuật trong công ty con tại Việt Nam.
Đào tạo và hướng dẫn BSE tương lai.
Đưa ra các đề xuất nội bộ để cải thiện hoạt động phát triển offshore.
Sử dụng: Server side: Node.j, front-end: React, React Native
Basic design: Whimsical
Quản lý source-code: Github
Quản lý dự án: Backlog
Test: Jest, Google sheet, GoogleAppScript
CI: CircleCi
Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP
System monitoring (giám sát hệ thống: NewRelic
Trao đổi nội bộ: Slack

Với Mức Lương 55 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vai trò BrSE/PM của dự án.
Kinh nghiệm quản lý trong quản lý tiến độ, quản lý chất lượng.
Kinh nghiệm tạo basic design và thực hiện kiểm thử/testing.
Năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, sử dụng tốt cả 4 kỹ năng trong công việc.
Có định hướng làm product.
Có kinh nghiệm với phát triển Web, ứng dụng.
Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cải tiến trong hoạt động phát triển với quy trình PDCA.
Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên.
Thái độ tích cực không ngừng đối mặt với thách thức để mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.
Tích cực giao tiếp với các thành viên khác trong công ty để chủ động tiếp cận, hoàn thành các dự án phát triển mà mình tham gia.
Suy nghĩ thấu đáo về mục tiêu bản thân đang hướng tới mình muốn trở thành người như thế nào để luôn luôn có những cải tiến mang lại ảnh hưởng.

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm
Thử việc hưởng 100% lương
Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h
Ngày phép: 14+ ngày/năm
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.
Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Nghỉ sinh lý 2,5h/tháng
Hưởng 100% lương trong thời gian thai sản
Thêm 5 ngày nghỉ khám thai trong thai kì
Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án.
Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế.
Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá…)
Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên.
Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực.
Không gian làm việc mở, tiện nghi.
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, seminar cập nhật xu hướng công nghệ.
Đào tạo kiến thức chuyên môn, kĩ năng quản lý, kỹ năng mềm,… theo định hướng công ty và nhu cầu khảo sát nhân viên.
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ chuyên môn (lên tới 108 triệu) theo định hướng phát triển của Công ty.
Các lớp đào tạo tiếng Nhật (sơ cấp – cao cấp) với giáo viên bản ngữ trong giờ hành chính.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản với các nhân sự có tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3D Creative, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-cau-noi-thu-nhap-55-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job340541
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Trên 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.))
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 85 Triệu Công ty TNHH Relipa
50 - 85 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 70 Triệu Công ty CP Savvycom
60 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 5 USD Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
2,500 - 5 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 85 Triệu Công ty TNHH Relipa
60 - 85 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 80 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Appen VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 800 Triệu Appen VN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
2,000 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm