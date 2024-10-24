Tuyển Kỹ sư cơ điện Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: Lô B4 KCN Thành Hải, xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 8h - 17h (nghỉ trưa 12h – 13h); và tăng ca tùy theo tình hình và năng lực sản xuất vào mùa cao điểm của nhà máy. Giám sát lắp đặt hệ thống cơ điện nhà máy trong quá trình thi công. Phối hợp cùng chuyên gia thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ, đưa vào vận hành chạy thử, nghiẹm thu bàn giao và bảo hành. Thiết lập quy trình vận hành và bảo trì bảo đưỡng hệ thống cơ điện và máy móc thiết bị công nghệ nhà máy. Kiểm soát chất lượng hệ thống cơ điện, trực tiếp kiểm tra, sửa chữa nhanh nhất những sự cố điện và thiết bị điện theo yêu cầu từ các phòng ban. Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho nhân viên, công nhân tại các phòng ban chuyên môn. Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc định kỳ. Giám sát việc sử dụng, vận hành hệ thống điện để cải tiến, nâng cấp trong tương lai. Thu thập tài liệu và xây dựng báo cáo hằng tháng, hằng quý gửi cấp trên.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 8h - 17h (nghỉ trưa 12h – 13h); và tăng ca tùy theo tình hình và năng lực sản xuất vào mùa cao điểm của nhà máy.
Giám sát lắp đặt hệ thống cơ điện nhà máy trong quá trình thi công.
Phối hợp cùng chuyên gia thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ, đưa vào vận hành chạy thử, nghiẹm thu bàn giao và bảo hành.
Thiết lập quy trình vận hành và bảo trì bảo đưỡng hệ thống cơ điện và máy móc thiết bị công nghệ nhà máy.
Kiểm soát chất lượng hệ thống cơ điện, trực tiếp kiểm tra, sửa chữa nhanh nhất những sự cố điện và thiết bị điện theo yêu cầu từ các phòng ban.
Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho nhân viên, công nhân tại các phòng ban chuyên môn.
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc định kỳ.
Giám sát việc sử dụng, vận hành hệ thống điện để cải tiến, nâng cấp trong tương lai.
Thu thập tài liệu và xây dựng báo cáo hằng tháng, hằng quý gửi cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên nghành điện, Điện tử hoặc ngành nghề khác có liên quan. Có kinh nghiệm sử dụng hoặc tinh thần sẵn sàng học cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong thiết kế, thi công, vận hành,... hệ thống điện. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và tính toán điện năng. Am hiểu quy trình sản xuất điện. Cẩn thận, tỉ mỉ. Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Khác: chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng làm việc ngoàigiờ theo điều động của cấp trên.
Ưu tiên nam, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên nghành điện, Điện tử hoặc ngành nghề khác có liên quan.
Có kinh nghiệm sử dụng hoặc tinh thần sẵn sàng học cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong thiết kế, thi công, vận hành,... hệ thống điện.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và tính toán điện năng.
Am hiểu quy trình sản xuất điện.
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Khác: chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng làm việc ngoàigiờ theo điều động của cấp trên.

Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ : 10.000.000vnđ – 12.000.000vnđ; Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Được trang bị dụng cụ làm việc theo chính sách Công ty; Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và Tết, tháng lương 13; Được đề xuất và Công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.
Thu nhập từ : 10.000.000vnđ – 12.000.000vnđ;
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Được trang bị dụng cụ làm việc theo chính sách Công ty;
Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và Tết, tháng lương 13;
Được đề xuất và Công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố 3, đường Ngô Gia Tự, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

