Tuyển Kỹ sư cơ điện CNKT Viettel Hậu Giang làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: 65 Võ Văn Kiệt, Phường V, TP Vị Thanh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp xúc, gặp gỡ, giới thiệu, trình bày, tư vấn giải pháp hệ thống cơ điện với khách hàng. Thu thập các thông tin cần thiết của dự án, phục vụ cho việc thiết kế, báo giá, chào thầu.

- Tiếp xúc, theo dõi, đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị, vật tư và các thầu phụ, tổ đội thi công.

- Thiết kế hệ thống, lập dự toán chào thầu, triển khai thi công, hoàn công quyết toán.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Điện, điện tử, nhiệt lạnh, xây dựng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

- Tuổi từ 25 – 28.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạng mục cơ điện.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad...

Tại CNKT Viettel Hậu Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chức danh + Lương theo năng suất lao động + Thưởng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám sức khỏe định kỳ. Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân điển hình xuất sắc. Chế độ phúc lợi quà lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CNKT Viettel Hậu Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin