Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả công việc
- Thực hiện công tác bóc tách, kiểm tra khối lượng để lập dự toán chào thầu/ đấu thầu về công tác cơ điện;
- Triển khai Bản vẽ thi công (Shopdrawing) để thi công hệ thống cơ điện cho dự án;
- Thực hiện công tác đệ trình/ phê duyệt Shopdrawing, vật tư vật liệu, với BQLDA, TVGS;
- Thực hiện công tác chào giá /báo giá với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, trong quá trình thực hiện dự án;
- Thực hiện công tác quản lý thi công về công tác cơ điện (quản lý thầu phụ/ Tổ đội);
- Thực hiện công tác Hồ sơ (Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ chất lượng; Hồ sơ thanh quyết toán) về công tác thi công cơ điện;
- Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành cơ điện hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad, Microsoft Office, Excel, Word.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
