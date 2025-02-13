Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc
- Thực hiện công tác bóc tách, kiểm tra khối lượng để lập dự toán chào thầu/ đấu thầu về công tác cơ điện;
- Triển khai Bản vẽ thi công (Shopdrawing) để thi công hệ thống cơ điện cho dự án;
- Thực hiện công tác đệ trình/ phê duyệt Shopdrawing, vật tư vật liệu, với BQLDA, TVGS;
- Thực hiện công tác chào giá /báo giá với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, trong quá trình thực hiện dự án;
- Thực hiện công tác quản lý thi công về công tác cơ điện (quản lý thầu phụ/ Tổ đội);
- Thực hiện công tác Hồ sơ (Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ chất lượng; Hồ sơ thanh quyết toán) về công tác thi công cơ điện;
- Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành cơ điện hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad, Microsoft Office, Excel, Word.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

