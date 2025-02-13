Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc

- Thực hiện công tác bóc tách, kiểm tra khối lượng để lập dự toán chào thầu/ đấu thầu về công tác cơ điện;

- Triển khai Bản vẽ thi công (Shopdrawing) để thi công hệ thống cơ điện cho dự án;

- Thực hiện công tác đệ trình/ phê duyệt Shopdrawing, vật tư vật liệu, với BQLDA, TVGS;

- Thực hiện công tác chào giá /báo giá với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, trong quá trình thực hiện dự án;

- Thực hiện công tác quản lý thi công về công tác cơ điện (quản lý thầu phụ/ Tổ đội);

- Thực hiện công tác Hồ sơ (Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ chất lượng; Hồ sơ thanh quyết toán) về công tác thi công cơ điện;

- Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.