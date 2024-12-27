Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 222 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Thiết kế, cải tiến khuôn mẫu - sản phẩm nhựa, máy móc thiết bị

- Theo dõi công tác sửa chữa, chế tạo với các thiết bị, khuôn mẫu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Lập hồ sơ, quản lý và lưu giữ hồ sơ thiết bị và khuôn mẫu theo quy định hệ thống áp dụng

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến máy móc, khuôn mẫu, sản phẩm đang sản xuất

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, chế tạo máy, khuôn mẫu...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng cơ khí, kỹ thuật từ 1-2 năm tại doanh nghiệp sản xuất, FDI...

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như: Solidworks, AutoCad..., Tin học văn phòng

Chăm chỉ, nhiệt huyết, nắm bắt và xử lý vấn đề nhanh nhạy.

Ưu tiên người Hải Phòng hoặc tỉnh gần, có thể gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 11 triệu (với người chưa có kinh nghiệm). Có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận mức cụ thể khi phỏng vấn.

Thương hiệu suất hoàn thành, xem xét tăng lương theo kết quả công việc

Thưởng các ngày lễ trong năm 30/4, 1/5, 2/9, 19/5 thành lập công ty, tết dương lịch, thưởng năm 3-4 tháng lương, thưởng lợi nhuận theo tình hình sản xuất kinh doanh, thưởng ngày sinh nhật,

Chế độ BHXH & BHYT, Bảo hiểm nhân thọ và một số chế độ khác: sự kiện gắn kết tập thể, du lịch hàng năm, chăm sóc sức khỏe, thể thao...

Được thử sức, nỗ lực, thỏa sức đam mê, phát huy tư duy sáng tạo & khả năng thiết kế

Làm việc trực tiếp tại nhà máy sản xuất, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

Là nguồn nhân lực kế cận về công tác kỹ thuật theo định hướng của công ty.

Gắn bó và thăng tiến, phát triển thành kỹ sư nguồn, kỹ sư cấp cao của Nhựa Tiền Phong trong tương lai

Môi trường làm việc quy mô, chuyên nghiệp, thân thiện, được đánh giá và hưởng đãi ngộ tốt đúng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin