Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 222 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
- Thiết kế, cải tiến khuôn mẫu - sản phẩm nhựa, máy móc thiết bị
- Theo dõi công tác sửa chữa, chế tạo với các thiết bị, khuôn mẫu thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Lập hồ sơ, quản lý và lưu giữ hồ sơ thiết bị và khuôn mẫu theo quy định hệ thống áp dụng
- Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến máy móc, khuôn mẫu, sản phẩm đang sản xuất
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, chế tạo máy, khuôn mẫu...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng cơ khí, kỹ thuật từ 1-2 năm tại doanh nghiệp sản xuất, FDI...
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như: Solidworks, AutoCad..., Tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt huyết, nắm bắt và xử lý vấn đề nhanh nhạy.
Ưu tiên người Hải Phòng hoặc tỉnh gần, có thể gắn bó lâu dài.
Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm từ 11 triệu (với người chưa có kinh nghiệm). Có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận mức cụ thể khi phỏng vấn.
Thương hiệu suất hoàn thành, xem xét tăng lương theo kết quả công việc
Thưởng các ngày lễ trong năm 30/4, 1/5, 2/9, 19/5 thành lập công ty, tết dương lịch, thưởng năm 3-4 tháng lương, thưởng lợi nhuận theo tình hình sản xuất kinh doanh, thưởng ngày sinh nhật,
Chế độ BHXH & BHYT, Bảo hiểm nhân thọ và một số chế độ khác: sự kiện gắn kết tập thể, du lịch hàng năm, chăm sóc sức khỏe, thể thao...
Được thử sức, nỗ lực, thỏa sức đam mê, phát huy tư duy sáng tạo & khả năng thiết kế
Làm việc trực tiếp tại nhà máy sản xuất, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.
Là nguồn nhân lực kế cận về công tác kỹ thuật theo định hướng của công ty.
Gắn bó và thăng tiến, phát triển thành kỹ sư nguồn, kỹ sư cấp cao của Nhựa Tiền Phong trong tương lai
Môi trường làm việc quy mô, chuyên nghiệp, thân thiện, được đánh giá và hưởng đãi ngộ tốt đúng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
