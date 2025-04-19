Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Làm việc tại các vị trí chuyên môn khác nhau về cơ khí như: Thiết kế chế tạo, Thiết bị, Khuôn mẫu, Nghiên cứu phát triển sản phẩm...

Thiết kế máy, thiết bị, khuôn mẫu - sản phẩm nhựa

Theo dõi công tác sửa chữa, chế tạo với các thiết bị, khuôn mẫu thuộc lĩnh vực phụ trách.

Lập hồ sơ, quản lý và lưu giữ hồ sơ thiết bị và khuôn mẫu theo quy định hệ thống áp dụng

Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến máy móc, khuôn mẫu, sản phẩm đang sản xuất.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Tư vấn thiết kế, hỗ trợ triển khai các dự án có sử dụng sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn khởi điểm từ 11-15 triệu + Thưởng hiệu suất hoàn thành + Nâng lương định kỳ và theo hiệu suất công việc

Thưởng các ngày lễ trong năm 30/4, 1/5, 2/9, 19/5 thành lập công ty, tết dương lịch, thưởng giữa năm + cuối năm từ 4-5 tháng lương thực lĩnh, thưởng lợi nhuận theo tình hình sản xuất kinh doanh, tiền sinh nhật, hiếu hỉ...

Chế độ BHXH & BHYT, khám sức khỏe, hoạt động gắn kết tập thể, du lịch hàng năm, thể thao...

Được thử sức, nỗ lực, thỏa sức đam mê, phát huy tư duy sáng tạo & khả năng thiết kế

Làm việc kết hợp đào tạo thực tế tại các nhà máy, cử đi đào tạo tại nước ngoài ngắn hạn, dài hạn

Là nguồn nhân lực kế cận về công tác kỹ thuật theo định hướng của công ty, phát triển chuyên môn bài bản

Gắn bó và thăng tiến, phát triển thành kỹ sư nguồn, kỹ sư cấp cao của Nhựa Tiền Phong trong tương lai

Môi trường làm việc quy mô, chuyên nghiệp, thân thiện, được đánh giá và hưởng đãi ngộ tốt đúng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin