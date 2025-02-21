Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 400 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghĩa Bình

- Nghĩa Đàn

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Tính toán, lập công nghệ và thiết kế bản vẽ P&ID cho các dự án
- Bóc tách khối lượng thiết bị theo bản vẽ P&ID
- Kiểm tra các thiết kế của nhà cung cấp về lắp đặt, và kết nối hệ thống đường ống và thiết bị công nghệ/rót
- Thiết kế hệ thống utilities (hơi,nước, khí nén…)
- Giám sát việc lắp đặt thiết bị máy móc và hệ thống đướng ống cho các thiết bị máy móc.
-Thường xuyên giám sát nhắc nhở nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn lao động tại công trường

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành: Cơ khí/ công nghệ thực phẩm/Công nghệ chế biến sữa
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến sữa: thanh trùng sữa, UHT, sữa chua, hệ thống CIP
- Trường hợp sinh viên mới ra trường phải tốt nghiệp bằng giỏi
Khả năng chuyên môn
- Kỹ năng thiết kế và lập dự toán cho các dây chuyền chế biến sữa và lắp các dây chuyền
- Kỹ năng đọc bản vẽ công nghệ P&ID và cơ khí
- Kỹ năng sử dụng Auto cad, Microsoft Project

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nghĩa Bình - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

