Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 400 - 1,000 USD

Mức lương 400 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghĩa Bình - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Tính toán, lập công nghệ và thiết kế bản vẽ P&ID cho các dự án

- Bóc tách khối lượng thiết bị theo bản vẽ P&ID

- Kiểm tra các thiết kế của nhà cung cấp về lắp đặt, và kết nối hệ thống đường ống và thiết bị công nghệ/rót

- Thiết kế hệ thống utilities (hơi,nước, khí nén…)

- Giám sát việc lắp đặt thiết bị máy móc và hệ thống đướng ống cho các thiết bị máy móc.

-Thường xuyên giám sát nhắc nhở nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn lao động tại công trường

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành: Cơ khí/ công nghệ thực phẩm/Công nghệ chế biến sữa

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến sữa: thanh trùng sữa, UHT, sữa chua, hệ thống CIP

- Trường hợp sinh viên mới ra trường phải tốt nghiệp bằng giỏi

Khả năng chuyên môn

- Kỹ năng thiết kế và lập dự toán cho các dây chuyền chế biến sữa và lắp các dây chuyền

- Kỹ năng đọc bản vẽ công nghệ P&ID và cơ khí

- Kỹ năng sử dụng Auto cad, Microsoft Project

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH

