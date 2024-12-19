Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô K, đường số 6, KCN Liên Chiểu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
-Vận hành máy, kiểm tra tình trạng máy, ghi lại các thông số cơ bản của các máy đảm bảo các máy chạy trong các thông số cho phép.
-Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra.
-Quản lý phế phẩm, hiệu suất dây chuyền và tiêu hao nguyên vật liệu
-Bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ.
-Tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh, môi trường và sức khỏe.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên nghành liên quan đến cơ khí
- Chấp nhận làm việc theo ca
- Có trách nhiệm với công việc
- Chấp nhận làm việc theo ca
- Có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
-BH đóng full lương và được đóng ngay tại thời điểm thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
