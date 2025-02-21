Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 3

- KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Thiết kế sản phẩm, lập và ban hành các qui trình sản xuất (khi có yêu cầu);
- Kiểm tra, bóc tách khối lượng, ban hành các bản vẽ thiết kế, quy trình sản xuất do đơn vị ngoài cung cấp;
- Lập quy trình, biện pháp thi công phục vụ công tác sản xuất, đấu thầu;
- Theo dõi, thống kê tình trạng sản xuất của các đơn vị và nhà thầu phụ;
- Phối hợp với các đơn vị trong công ty, chủ đầu tư và các nhà thầu phụ để giải quyết các vướng mắc về công tác kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, độ tuổi từ 23 đến 30 tuổi ;
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí (Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí Kết cấu);
- Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm: Office, AutoCad. Ưu tiên cá nhân có khả năng sử dụng phần mềm vẽ 3D như: Solid Work/ Tekla Structures... và các phần mềm tính toán như Shap2000/Robot Structural Analysis...;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động.
- Được hưởng suất ăn ca: 20.000 đồng/suất;
- Được Công ty mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 giờ; Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm;
- Mức lương: Từ 8.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng (tùy theo từng vị trí).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 3 - KCN Hòa Cầm - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

