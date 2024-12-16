Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, tư vấn kỹ thuật vận hành và bảo trì thiết bị: hệ thống điều hòa không khí, thông gió, kho lạnh, hệ thống lạnh, các hệ đường ống thiết bị cung cấp nhiệt;

Kiểm tra, tiếp nhận, vận hành thử, nghiệm thu hệ thống và bàn giao cho Đơn vị vận hành;

Soạn thảo tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định về quản lý vận hành & bảo trì hệ thống;

Giám sát trang thiết bị lắp đặt vào dự án;

Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác vận hành và bảo trì hệ thống;

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Nhiệt, Điện, Điện lạnh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại các vị trí tương đương.

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm đáp ứng yêu cầu công việc: Autocad, Revit, Power point,...

Có tinh thần làm việc tích cực, trung thực, không ngại khó khăn, thách thức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường.

Cơ hội thăng tiến trong công việc và làm việc tại một trong những Tập đoàn Đa ngành tại Việt Nam.

Đánh giá nhân sự và xét tăng lương mỗi năm.

Thưởng hiệu quả công việc mỗi năm.

Thử việc nhận 100% lương.

