Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, hưỡng dẫn sử dụng sản phẩm Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện tử. Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho thiết bị điện tử. Chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì các thiết bị y tế do công ty sản xuất và cung cấp Phối hợp với phòng Kinh Doanh tư vấn khách hàng và cung cấp thông số kỹ thuật Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc kiểm tra bảng mạch và sửa chữa (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì thiết bị y tế) Nắm chắc kiến thức chuyên ngành điện tử, linh kiện điện tử Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo về điện, điện tử, vi mạch hoặc liên quan. Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành. Có thể nghe hội thoại tiếng anh cơ bản tương đương TOEIC 450 Thành thạo tin học văn phòng Có tinh thần cầu thị, cống hiến đối với công việc. Sẵn sàng đi công tác, dự án theo yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Xét tăng lương 1 năm 2 lần Được đóng BHXH khi là nhân viên chính thức Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (thưởng lễ, thương tháng 13,...) Được đào tạo liên tục, lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam

