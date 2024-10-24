Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Kỹ sư điện tử

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, hưỡng dẫn sử dụng sản phẩm Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện tử. Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho thiết bị điện tử. Chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì các thiết bị y tế do công ty sản xuất và cung cấp Phối hợp với phòng Kinh Doanh tư vấn khách hàng và cung cấp thông số kỹ thuật Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các dự án lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, hưỡng dẫn sử dụng sản phẩm
Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện tử.
Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho thiết bị điện tử.
Chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì các thiết bị y tế do công ty sản xuất và cung cấp
Phối hợp với phòng Kinh Doanh tư vấn khách hàng và cung cấp thông số kỹ thuật
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc kiểm tra bảng mạch và sửa chữa (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì thiết bị y tế) Nắm chắc kiến thức chuyên ngành điện tử, linh kiện điện tử Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo về điện, điện tử, vi mạch hoặc liên quan. Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành. Có thể nghe hội thoại tiếng anh cơ bản tương đương TOEIC 450 Thành thạo tin học văn phòng Có tinh thần cầu thị, cống hiến đối với công việc. Sẵn sàng đi công tác, dự án theo yêu cầu
Có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc kiểm tra bảng mạch và sửa chữa (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì thiết bị y tế)
Nắm chắc kiến thức chuyên ngành điện tử, linh kiện điện tử
Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo về điện, điện tử, vi mạch hoặc liên quan.
Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành. Có thể nghe hội thoại tiếng anh cơ bản tương đương TOEIC 450
Thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần cầu thị, cống hiến đối với công việc. Sẵn sàng đi công tác, dự án theo yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Xét tăng lương 1 năm 2 lần Được đóng BHXH khi là nhân viên chính thức Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (thưởng lễ, thương tháng 13,...) Được đào tạo liên tục, lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Xét tăng lương 1 năm 2 lần
Được đóng BHXH khi là nhân viên chính thức
Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (thưởng lễ, thương tháng 13,...)
Được đào tạo liên tục, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 505 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

