Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty CP Clean Energy Holding
Mức lương
350 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 350 - 800 USD
Công Ty CEH là tổng thầu (EPC) nhiều hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy, hiện chúng tôi cần tuyển nhiều kỹ sư Thiết kế và giám sát thi công Hệ thống điện mặt trời làm việc trên cả nước, công việc cơ bản như sau:
- Tham gia khảo sát, thiết kế, tính khối lượng ... các hệ thống điện mặt trời.
- Giám sát thi công, làm nghiệm thu, hoàn công hệ thống.
- Tham gia vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời.
- Các công việc khác khi được giao.
Với Mức Lương 350 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công hoặc vận hành hệ thống điện mặt trời.
- Thông thạo vi tính văn phòng, Autocad, PVsyst.
- Sẵn sàng đi công trường khi được yêu cầu.
- Giao tiếp tốt và có tinh thần học hỏi cái mới.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
