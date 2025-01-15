Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 800 USD

Công Ty CEH là tổng thầu (EPC) nhiều hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy, hiện chúng tôi cần tuyển nhiều kỹ sư Thiết kế và giám sát thi công Hệ thống điện mặt trời làm việc trên cả nước, công việc cơ bản như sau:

- Tham gia khảo sát, thiết kế, tính khối lượng ... các hệ thống điện mặt trời.

- Giám sát thi công, làm nghiệm thu, hoàn công hệ thống.

- Tham gia vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời.

- Các công việc khác khi được giao.