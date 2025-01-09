Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về tư vấn, thiết kế và sản xuất trang thiết bị nội thất. Để phục vụ cho kế hoạch phát triển chúng tôi cần tuyển vị trí KỸ SƯ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ:

- Thực hiện thiết kế, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm bao gồm: bản vẽ, định mức vật tư, tiến trình công nghệ, quy cách bao gói và các hướng dẫn công việc cần thiết

- Triển khai quy trình công nghệ sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

- Triển khai chế thử sản phẩm, kiểm soát và hướng dẫn thực hiện, nghiệm thu sản phẩm

- Phân tích nguyên nhân gây sai hỏng sản phẩm, cải tiến công nghệ, khắc phục phòng ngừa

- Hỗ trợ bộ phận thị trường triển khai các dự án về: bản vẽ, định mức vật tư, dự trù khuôn cối đồ gá, thiết bị phục vụ công tác báo giá sản phẩm