Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam
- Vĩnh Phúc: Đường Nguyễn Văn Linh
- Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về tư vấn, thiết kế và sản xuất trang thiết bị nội thất. Để phục vụ cho kế hoạch phát triển chúng tôi cần tuyển vị trí KỸ SƯ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ:
- Thực hiện thiết kế, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm bao gồm: bản vẽ, định mức vật tư, tiến trình công nghệ, quy cách bao gói và các hướng dẫn công việc cần thiết
- Triển khai quy trình công nghệ sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm
- Triển khai chế thử sản phẩm, kiểm soát và hướng dẫn thực hiện, nghiệm thu sản phẩm
- Phân tích nguyên nhân gây sai hỏng sản phẩm, cải tiến công nghệ, khắc phục phòng ngừa
- Hỗ trợ bộ phận thị trường triển khai các dự án về: bản vẽ, định mức vật tư, dự trù khuôn cối đồ gá, thiết bị phục vụ công tác báo giá sản phẩm
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các phần mềm vẽ kỹ thuật: Cad 2D, 3D
QUYỀN LỢI
Tại Công Ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
