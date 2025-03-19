Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ thi công hiện trường;

- Lập kế hoạch công tác hiện trường;

- Tiên lượng khối lượng, vật liệu, để triển khai thi công

- Tổ chức triển khai thi công theo kế hoạch, tiến độ được duyệt;

- Giám sát hiện trường, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an ninh trật tự, hao phí vật tư;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ huy công trường.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực, thưởng lễ, tết thưởng xong công trình, hoàn thành tốt giai đoạn công trình, thưởng cuối năm

- Có công tác phí, điện thoại, xăng xe nếu đi ra công trường.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước ngay sau khi được tiếp nhận chính thức.

