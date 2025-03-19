Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ thi công hiện trường;
- Lập kế hoạch công tác hiện trường;
- Tiên lượng khối lượng, vật liệu, để triển khai thi công
- Tổ chức triển khai thi công theo kế hoạch, tiến độ được duyệt;
- Giám sát hiện trường, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an ninh trật tự, hao phí vật tư;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ huy công trường.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực, thưởng lễ, tết thưởng xong công trình, hoàn thành tốt giai đoạn công trình, thưởng cuối năm
- Có công tác phí, điện thoại, xăng xe nếu đi ra công trường.
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước ngay sau khi được tiếp nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thang Máy Tâm Phát Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60/4 Đường số 16A, KP12, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

