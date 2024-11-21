Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 301 Phúc Lợi, Long Biên - Hưng Yên - Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra, giám sát các công tác thi công hạng mục gia cố mái dốc như đinh đất, neo đất, phun vẩy bê tông, tường có cốt theo bản vẽ, biện pháp, quy trình.

- Kiểm tra, giám sát các thầu phụ và đội nhân công.

- Lập kế hoạch công việc hàng ngày, tuần và tổ chức thực hiện

- Chuẩn bị, điều phối các nguồn lực phục vụ thi công (vật tư, thiết bị, nhân lực,...)

- Kiểm tra, điều phối các điều kiện để thực hiện công việc hiện trường

- Tạo các bản vẽ chi tiết nếu cần thiết cho công việc trên công trường.

- Giữ liên lạc, phối hợp với các bên liên quan đến dự án/công trình để giải quyết các vấn đề phát sinh

- Đưa ra các chỉ dẫn thi công trên công trường.

- Tổ chức họp liên quan đến công tác hiện trường nếu cần

- Báo cáo các sự cố của công trường liên quan đến chất lượng & an toàn

- Đề xuất, phối hợp, giám sát khắc phục, xử lý các sự cố trên công trường với các bên liên quan

- Thực hiện, kiểm tra, lưu trữ các bản ghi công việc thi công, báo cáo, bản ghi cụ thể trên công trường

- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật triển khai thi công (bản vẽ, bảng tính, ....)

- Các công việc khác được giao theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông hoặc liên quan

- Độ tuổi 1996 -2202 - Nam

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thi công các hạng mục cầu, đường trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

- Thành thạo kỹ năng xem bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo dự án.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh động xử lý các vấn đề tại công trình.

Tại Công ty Cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong lĩnh vực gia cố mái dốc, đặc biệt với các công nghệ mới như đinh đất, neo đất, tường có cốt v.v...

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.

- Thưởng % lợi nhuận theo từng dự án.

- Được hỗ trợ mua xe, mua nhà ,... khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên

- Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, ăn ở, công tác phí, ...

- Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,...

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Tham gia các hoạt động, sự kiện gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức

