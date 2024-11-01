Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Toà nhà Việt Lâm Plaza, 2211 Đường Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phân tích, đánh giá thiết kế kiến trúc. Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết kế kết cấu hợp lý, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Chủ trì việc triển khai bản vẽ thiết kế Kết cấu. Có khả năng giải quyết các vướng mắc, xung đột trên công trường. Kết hợp với các bộ môn khác (cấp thoát nước, tăng áp hút khói, điện, điện tử, thông gió HAVC,... nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế.

Tính toán, thiết kế hệ thống kết cấu cho các công trình tòa nhà, hạ tầng,… lập thuyết minh thiết kế.

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng, Trung cấp

Yêu cầu sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD và các phần mềm văn phòng và các phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế.

Kiến thức chuyên sâu về các giải pháp Kết cấu và các tiêu chuẩn và quy định về thiết kế, thi công, vận hành khai thác và bảo hành bảo trì.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý giải quyết vấn đề nhanh, kịp thời

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống Kết cấu của công trình và hạ tầng dự án,

Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: Trao đổi, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn từ 12-20 triệu

Thưởng tháng 13

Review tăng lương hàng năm

Được hưởng các chế độ cơ bản theo luật lao động hiện hành (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

Ngoài ra còn được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (bao gồm các phụ cấp, lương, thưởng…. thông tin sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được làm việc trong môi trường cạnh tranh, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.