Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134 Vành Đai, Phường Bình Phú, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, theo dõi doanh thu và lợi nhuận từng đơn hàng.
• Kiểm soát tồn kho, định kỳ đối chiếu số lượng thực tế và sổ sách.
• Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp, tổng hợp chi phí.
• Lập báo cáo nội bộ về doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tuần/tháng.
• Làm việc với đối tác Trung Quốc, theo dõi đơn hàng nhập khẩu.
• Không yêu cầu làm báo cáo thuế (đã có đơn vị dịch vụ hỗ trợ).
• Hỗ trợ ban giám đốc trong công việc quản lý tài chính, kế toán tổng hợp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm thành thạo kế toán tổng hợp
• Biết sử dụng phần mềm kế toán và thành thạo Excel.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Ưu tiên từng làm trong công ty sản xuất, thương mại, nhập khẩu.

Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 12 – 20 triệu/tháng (hoặc thương lượng tuỳ theo năng lực).
• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết.
• Có BHXH, phụ cấp và các chế độ đầy đủ.
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
• Có cơ hội học hỏi và nâng cao năng lực tài chính – tiếng Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 134 Vành Đai, phường 10, Quận 6, tp Hồ Chí Minh

