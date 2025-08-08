Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Vành Đai, Phường Bình Phú, Quận 6, Quận 6

• Xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, theo dõi doanh thu và lợi nhuận từng đơn hàng.

• Kiểm soát tồn kho, định kỳ đối chiếu số lượng thực tế và sổ sách.

• Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp, tổng hợp chi phí.

• Lập báo cáo nội bộ về doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tuần/tháng.

• Làm việc với đối tác Trung Quốc, theo dõi đơn hàng nhập khẩu.

• Không yêu cầu làm báo cáo thuế (đã có đơn vị dịch vụ hỗ trợ).

• Hỗ trợ ban giám đốc trong công việc quản lý tài chính, kế toán tổng hợp.

• Có kinh nghiệm thành thạo kế toán tổng hợp

• Biết sử dụng phần mềm kế toán và thành thạo Excel.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

• Ưu tiên từng làm trong công ty sản xuất, thương mại, nhập khẩu.

• Lương: 12 – 20 triệu/tháng (hoặc thương lượng tuỳ theo năng lực).

• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết.

• Có BHXH, phụ cấp và các chế độ đầy đủ.

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

• Có cơ hội học hỏi và nâng cao năng lực tài chính – tiếng Trung

