Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
- Hồ Chí Minh: 134 Vành Đai, Phường Bình Phú, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, theo dõi doanh thu và lợi nhuận từng đơn hàng.
• Kiểm soát tồn kho, định kỳ đối chiếu số lượng thực tế và sổ sách.
• Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp, tổng hợp chi phí.
• Lập báo cáo nội bộ về doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tuần/tháng.
• Làm việc với đối tác Trung Quốc, theo dõi đơn hàng nhập khẩu.
• Không yêu cầu làm báo cáo thuế (đã có đơn vị dịch vụ hỗ trợ).
• Hỗ trợ ban giám đốc trong công việc quản lý tài chính, kế toán tổng hợp.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết sử dụng phần mềm kế toán và thành thạo Excel.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Ưu tiên từng làm trong công ty sản xuất, thương mại, nhập khẩu.
Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết.
• Có BHXH, phụ cấp và các chế độ đầy đủ.
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
• Có cơ hội học hỏi và nâng cao năng lực tài chính – tiếng Trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
