Tuyển Kỹ Sư R&D thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thảo luận về thiết kế mới và tổ chức các dự án kỹ thuật
Phát triển, cải tiến và giới thiệu các quy trình mới
Tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ thiết kế đồ gá và nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất.
Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm vẽ 2D (CAD), phần mềm vẽ 3D (Solid Work hoặc Pro E)
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và thái độ tốt
Trình độ tiếng Trung trên mức trung bình, ưu tiên những người thông thạo tiếng Trung
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn ép phun hoặc khuôn ép nhiệt.

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-30 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

