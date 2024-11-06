Tuyển Kỹ Sư R&D thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thảo luận về thiết kế mới và tổ chức các dự án kỹ thuật

Phát triển, cải tiến và giới thiệu các quy trình mới

Tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ thiết kế đồ gá và nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất.

Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học trở lên

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm vẽ 2D (CAD), phần mềm vẽ 3D (Solid Work hoặc Pro E)

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm và thái độ tốt

Trình độ tiếng Trung trên mức trung bình, ưu tiên những người thông thạo tiếng Trung

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn ép phun hoặc khuôn ép nhiệt.

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-30 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn

Thưởng các dịp lễ, Tết

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết

Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.