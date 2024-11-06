Tuyển Kỹ Sư R&D thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Lô CN
- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Thảo luận về thiết kế mới và tổ chức các dự án kỹ thuật
Phát triển, cải tiến và giới thiệu các quy trình mới
Tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ thiết kế đồ gá và nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất.
Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng đại học trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm vẽ 2D (CAD), phần mềm vẽ 3D (Solid Work hoặc Pro E)
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và thái độ tốt
Trình độ tiếng Trung trên mức trung bình, ưu tiên những người thông thạo tiếng Trung
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn ép phun hoặc khuôn ép nhiệt.
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 20-30 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
Được đào tạo về nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI