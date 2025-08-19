Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Xây dựng và thực thi chiến lược marketing:

Build kênh, Build Shop: Thiết lập quy trìnhbuild kênh, shop, triển khai

các hoạt động MKT phát triển kênh.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ: Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên các sàn TMĐT.

Xác định mục tiêu và KPI: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh và chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho hoạt động marketing trên sàn TMĐT.

Xây dựng chiến lược: Phát triển kế hoạch marketing toàn diện, bao gồm chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối, và xúc tiến bán hàng.

Lựa chọn kênh: Xác định và tối ưu hóa các kênh marketing phù hợp (ví dụ: quảng cáo trên sàn, email marketing, social media, affiliate marketing).

Quản lý ngân sách: Phân bổ và quản lý ngân sách marketing hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và hiệu quả đầu tư.

Media: Chỉ đạo nội dung,kịch bản cho ảnh, videophục vụ hoạt động kinh doanh trên từng nền tảng. Hiểu biết &triển khai xử lý hình ảnh, quay dựng cơ bản phục vụ cho hoạt động bán hàng.

Tối ưu hóa trải nghiệmngười dùng và hiệu quả marketing:

Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động marketing, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, MKT hoặc ngành liên quan

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệmở vị trí tương đươngưu tiên mạnh Sàn

TMĐT.

Có kinh nghiệmBuild shop mới, sản phẩm mới.

Ưu tiên đã từng làm các sản phẩm gia dụng, máy móc, phụ kiện

Chủ động trong công việc, trung thực & trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp – xử lý tình huống tốt, chính trực, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 – 30.000.000 VND, deal kinh nghiệm và năng lực + KPI

20,000,000 – 30.000.000

Phụ cấp ăn trưa 40.000VND/bữa/ngày.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính

sách công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và tham gia vào các dự ánlớn, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

