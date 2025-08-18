Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - Toà nhà Victory, Phưởng Tân Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Công tác kế toán:

1.1 Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra đối chiếu số liệu, tìm ra chênh lệch và xử lý chênh lệch (nếu có) giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

1.2 Kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh và yêu cầu kế toán phụ trách điều chỉnh trong trường hợp có sai sót trong kỳ báo cáo.

1.3 Điều chỉnh hồ sơ đối với các phát hiện sai sót hạch toán sau khi đã khóa sổ kế toán định kỳ.

1.4 Theo dõi chi tiết các khoản trích lập/ hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

1.5 Phối hợp với các bộ phận liên quan để phân tích tính hợp lý về số dư các tài khoản chi phí trích trước, chi phí khấu hao, chi phí bảo hành.

1.6 Kiểm tra việc đối chiếu công nợ, đối chiếu số dư cuối kỳ của các đối tượng.

1.7 Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

1.8 Cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý chức năng theo yêu cầu Kế toán trưởng.

1.9 Đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho kế toán viên.

2. Lập Báo cáo tài chính/ Báo cáo quản trị:

2.1 Lập Báo cáo tài chính Công ty theo Quý/ Bán niên/ Năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho Cơ Quan Thuế và Ngân hàng

2.2 Lập các báo cáo khác theo quy định.

3. Khác:

3.1 Bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán.

3.2 Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

3.3 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty Xây dựng, kinh nghiệm về Kế toán thuế

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Ưu tiên thành thạo Excel và Bravo

-Nắm vững nghiệp vụ và các quy định về kế toán, thuế hiện hành

-Hướng dẫn được nghiệp vụ cho các kế toán viên

-Có kỹ năng tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp – minh bạch (100% Chủ đầu tư Dự án đều là nước ngoài)

-Văn phòng làm việc hiện đại, trang bị máy tính làm việc (imac) và dụng cụ văn phòng đầy đủ để làm việc.

-Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân PTI

-Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, công trình, gửi xe miễn phí.

-Quà mừng sinh nhật, hiếu hỷ, sinh con, Teambuilding hàng năm, Thưởng tháng 13, Lễ - Tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ Pro Company

