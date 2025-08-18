Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 - 89 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và điều hành phòng kế toán

Phân công, giám sát công việc của nhân viên kế toán.

Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá năng lực nhân sự.

Công tác tài chính – kế toán

Tổ chức ghi chép, phản ánh, kiểm tra, phân tích số liệu kế toán.

Lập và trình bày các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ.

Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận và cân đối dòng tiền.

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán

Đảm bảo công ty thực hiện đúng quy định về thuế, tài chính, kế toán.

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần.

Tham mưu và hoạch định

Tư vấn Ban Giám đốc về chiến lược tài chính, kế hoạch ngân sách, phương án sử dụng vốn.

Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình kế toán – tài chính.

Quyền hạn

Ký duyệt chứng từ kế toán, báo cáo tài chính theo thẩm quyền.

Đề xuất tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật nhân viên kế toán.

Được cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu chuẩn mực kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + Bonus

Thưởng các dịp lễ tết, 30/4-1/5, quà sinh nhật, v.v.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Tham gia nghỉ mát, team building hàng năm của Công ty.

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật LĐ (BHXH, BHYT, BHTN). Nghỉ phép năm.

Được trang bị các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

