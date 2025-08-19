Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Enghouse, Số 04, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Chiến lược & Kế hoạch
Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm phù hợp với mục tiêu doanh thu của công ty.
Phân tích thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược chốt sale hiệu quả.
2.Quản lý đội ngũ Sales
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Giao KPI rõ ràng cho từng cá nhân, theo dõi và thúc đẩy hiệu suất.
Thiết lập cơ chế thưởng/phạt để tạo động lực cho đội ngũ.
3.Quy trình bán hàng
Xây dựng và chuẩn hóa quy trình bán hàng từ lead → chăm sóc → chốt → tái tục.
Giám sát chất lượng tư vấn, tương tác với khách hàng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
Đề xuất cải tiến kịch bản bán hàng, công cụ hỗ trợ (CRM, báo cáo, script).
4.Doanh thu & Báo cáo
Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số phòng kinh doanh.
Báo cáo định kỳ cho CEO về kết quả doanh thu, số lead, tỉ lệ chuyển đổi, chi phí/doanh thu.
Đưa ra giải pháp xử lý khi doanh thu không đạt chỉ tiêu.
5.Phối hợp liên phòng ban
Làm việc chặt chẽ với Marketing để tối ưu lead chất lượng.
Phối hợp với Bộ phận chuyên môn/CSKH để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng tỉ lệ tái tục

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales (ưu tiên ngành giáo dục, dịch vụ).
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5–10 người trở lên.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu và quản lý KPI.
Có tư duy kết quả (result-driven), chịu áp lực doanh số cao.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đào tạo đội ngũ.

Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + % doanh thu + thưởng theo KPI (tổng thu nhập hấp dẫn theo hiệu quả).
Môi trường: Năng động, nhiều cơ hội phát triển cùng công ty đang mở rộng.
Cơ hội: Được tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, có lộ trình lên vị trí Giám đốc Kinh doanh (CSO).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 04 ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

