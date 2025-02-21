Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- Tổ 5, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình,Bình Phước
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế và xây dựng cho các công trình
– Lên ý tưởng và phát triển, thể hiện ý tưởng thành Hồ sơ thiết kế các công trình Dân Dụng.
– Hướng dẫn, triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công
- Lập dự toán, kế hoạch
- Trợ giúp và tư vấn kỹ thuật
- Giám sát thiết kế, phối hợp triển khai hiện trường, tổ đội thi công cảnh quan, dân dụng theo thiết kế được duyệt
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kiến trúc, Xây dựng,Thiết Kế
– Thành thạo phần mềm photoshop, AutoCAD, word, excel
– Ưu tiên ứng viên am hiểu về dân dụng và có kinh nghiệm về lĩnh vực dân dụng.
– Thành thạo phần mềm photoshop, AutoCAD, word, excel
– Ưu tiên ứng viên am hiểu về dân dụng và có kinh nghiệm về lĩnh vực dân dụng.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập 110 - 15tr/tháng: lương cơ bản + phụ cấp(trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- thưởng % công trình
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
- thưởng % công trình
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI