Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Tổ 5, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình,Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế và xây dựng cho các công trình

– Lên ý tưởng và phát triển, thể hiện ý tưởng thành Hồ sơ thiết kế các công trình Dân Dụng.

– Hướng dẫn, triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công

- Lập dự toán, kế hoạch

- Trợ giúp và tư vấn kỹ thuật

- Giám sát thiết kế, phối hợp triển khai hiện trường, tổ đội thi công cảnh quan, dân dụng theo thiết kế được duyệt

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kiến trúc, Xây dựng,Thiết Kế

– Thành thạo phần mềm photoshop, AutoCAD, word, excel

– Ưu tiên ứng viên am hiểu về dân dụng và có kinh nghiệm về lĩnh vực dân dụng.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập 110 - 15tr/tháng: lương cơ bản + phụ cấp(trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- thưởng % công trình

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin