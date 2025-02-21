Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Tổ 5, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình,Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

- Thiết kế và xây dựng cho các công trình
– Lên ý tưởng và phát triển, thể hiện ý tưởng thành Hồ sơ thiết kế các công trình Dân Dụng.
– Hướng dẫn, triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công
- Lập dự toán, kế hoạch
- Trợ giúp và tư vấn kỹ thuật
- Giám sát thiết kế, phối hợp triển khai hiện trường, tổ đội thi công cảnh quan, dân dụng theo thiết kế được duyệt
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kiến trúc, Xây dựng,Thiết Kế
– Thành thạo phần mềm photoshop, AutoCAD, word, excel
– Ưu tiên ứng viên am hiểu về dân dụng và có kinh nghiệm về lĩnh vực dân dụng.

Quyền Lợi

- Mức thu nhập 110 - 15tr/tháng: lương cơ bản + phụ cấp(trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- thưởng % công trình
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 5, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

