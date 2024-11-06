Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 68 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Công tác thiết kế

Công tác thiết kế

Lập , đệ trình hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế nội thất ( nếu có).

Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hồ sơ thiết được lập bởi nhà thầu thiết kế.

Lập và theo dõi các hồ sơ thiết kế xây dựng nhà của tất cả các dự án của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình quản lý thiết kế, kiểm soát hồ sơ thiết kế.

Thông thạo các quy định về thiết kế kiến trúc và quy hoạch, tham gia góp ý hồ sơ thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch khi có yêu cầu.

Công tác quản lý xây dựng

Lập và theo dõi hồ sơ xây dựng nhà của tất cả các dự án do công ty thực hiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia hướng dẫn các nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng nhà tại các dự án của công ty.

Định kỳ kiểm tra, giám sát các công tác thi công của nhà thầu, nhà thầu phụ khi có yêu cầu, báo cáo các vướng mắc (nếu có)

Lập danh mục và theo dõi các hồ sơ pháp lý của các dự án của công ty. Sao lưu các hồ sơ pháp lý, thiết kế theo quy định của công ty.

Phối hợp vơi các bộ phận liên quan thực hiện trích lục hồ sơ pháp lý, tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra của sở ban ngành khi có sự phân công và phê duyệt của ban lãnh đạo công ty.

Lập, theo dõi, xác nhận hồ sơ thanh toán giữa công ty với chủ đầu tư và giữa công ty với đội thi công, nhà thầu phụ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng có chuyên ngành phù hợp.

Thông thạo các phần mềm chuyên ngành trong xây dựng : cad, 3dmax, revit.....

Độ tuổi: 23-30

Giới tính: Ưu tiên Nam ( có thể đi công tác , giám sát thi công tại các công trình do công ty quản lý, thực hiện).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực và chuyên môn

Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT,... & Bảo hiểm tai nạn

Được xét tăng lương tùy theo tình hình SXKD;

Được hỗ trợ các chế độ cho người lao động: tiền ăn trưa, sinh nhật, hiếu/hỷ, quà tết cuối năm

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Hưởng chế độ tham quan nghỉ mát hằng năm

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Cùng nhiều Chính Sách Đãi Ngộ & Thu Hút Nhân Tài của Công ty

