Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm nhận huấn luyện cách sử dụng các thiết bị đo cho nhân viên vận hành máy. Tiếp nhận thông tin về bản vẽ. Tiến hành xem xét bản vẽ và đưa ra quy trình công nghệ để sản xuất. Thực hiện các bước ban đầu để chạy quy trình sản xuất như:

Vẽ lại bản vẽ, xem xét các kích thước, dung sai của chi tiết. Làm đồ gá. Lập trình CNC. Đối với sản phẩm đã sản xuất thì xem xét bản vẽ, quy trình cũ xem có thay đổi hay không rồi tiến hành sản xuất. Đối với sản phẩm mới:

Tính toán và đưa ra quy trình công nghệ.

Chạy mẫu trước, trình GĐSX phê duyệt quy trình công nghệ.

Ban hành quy trình công nghệ sau khi được phê duyệt.

Tiến hành chỉnh sửa bản vẽ, quy trình công nghệ khi có yêu cầu từ GĐSX. Phấn đấu đạt mục tiêu của Trường Bộ Phận đề ra. Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa kịp thời. Quản lý trang thiết bị và phương tiện sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí Có kinh nghiệm làm việc tại vị tri tương đương Có kinh nghiệm lập trình cho máy CNC. Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ khí như: AutoCAD, Pro-E, MasterCam, Solidwork, v.v

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón hằng ngày tại Đà Nẵng - Nhà máy Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Chính sách thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động và quy chế công ty. Hỗ trợ cơm trưa: 30.000/suất ngoài lương Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát huy năng lực làm việc. Tăng ca tính tỷ lệ % trên tổng tiền lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

