Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước, vỉa hè,...
Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng.
Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên (chưa kinh nghiệm được đào tạo)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế giao thông, cầu đường
Sử dụng thành thạo ADS
Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi.
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế có chứng chỉ thiết kế giao thông, HTKT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn, thử việc theo năng lực thực tế).
Hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở.
Lương tháng 13.
Xét tăng lương định kỳ, đột xuất (trên sự cố gắng, phấn đấu phát triển của bản thân).
Hỗ trợ đào tạo thêm về kỹ năng và chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.
Nhiều cơ hội thăng tiến tốt.
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
Tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 64, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

