Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Bình:
- Quảng Bình, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Mô tả Công việc
- Thiết kế bản vẽ thi công ISO hệ thống chữa cáy theo yêu cầu.
- Phối hợp điều chỉnh thiết kế theo hiện thi công
- Vị trí chính: Kỹ sư thiết kế Shop chữa cháy
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
- Kỹ sư PCCC, cơ khí, nhiệt, tự động hóa, M&E;
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế hệ thống PCCC, làm việc thực tế vị trí tương tự từ 2 năm trở lên;
- Nắm rõ một số quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC. NFPA;
- Đọc hiểu, có khả năng triển khai thực hiện bản vẽ isodrawing cho hệ thống chữa cháy;
- Biết triển khai vẽ tốt Autocad 2D và phần mềm thiết kế 3D: Autocad plant 3D, Revit, Navis...;;
- Ưu tiên ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ về đào tạo về PCCC;
- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả; chịu được áp lực công việc;
5. Số lượng cần tuyển: 01 - Làm tại công trình Dự án: Nhiệt Điện Quảng Trạch 1
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI