Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: - Quảng Bình, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Mô tả Công việc

- Thiết kế bản vẽ thi công ISO hệ thống chữa cáy theo yêu cầu.

- Phối hợp điều chỉnh thiết kế theo hiện thi công

- Vị trí chính: Kỹ sư thiết kế Shop chữa cháy

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ sư PCCC, cơ khí, nhiệt, tự động hóa, M&E;

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;

- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế hệ thống PCCC, làm việc thực tế vị trí tương tự từ 2 năm trở lên;

- Nắm rõ một số quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC. NFPA;

- Đọc hiểu, có khả năng triển khai thực hiện bản vẽ isodrawing cho hệ thống chữa cháy;

- Biết triển khai vẽ tốt Autocad 2D và phần mềm thiết kế 3D: Autocad plant 3D, Revit, Navis...;;

- Ưu tiên ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ về đào tạo về PCCC;

- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả; chịu được áp lực công việc;

5. Số lượng cần tuyển: 01 - Làm tại công trình Dự án: Nhiệt Điện Quảng Trạch 1

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

